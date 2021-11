Di Fazio avrebbe abusato di altre quattro donne: nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere

A processo per stupro

All'imprenditore farmaceutico originario di Cuggiono viene contestato anche il tentato omicidio dell'ex moglie.

"Di Fazio abusò di altre quattro donne e tentò di uccidere l'ex moglie".

Di Fazio, contestati altri quattro casi di abusi e il tentato omicidio dell'ex moglie

Nuove accuse, e nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, per l'imprenditore farmaceutico di origine cuggionese Antonio Di Fazio, arrestato lo scorso 21 maggio e già a processo con rito abbreviato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa universitaria 21enne narcotizzata con tranquillanti. A eseguire il nuovo provvedimento cautelare per i reati di violenza sessuale aggravata, atti persecutori e tentato omicidio emesso dal gip del Tribunale di Milano Chiara Valori, al termine di articolate attività d’indagine coordinate dal Dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della Procura della Repubblica di Milano, sono stati i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Monforte. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine alla commissione dei reati di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotizzanti nei confronti di quattro donne e di tentato omicidio, atti persecutori e violenza sessuale aggravata in danno dell’ex moglie.