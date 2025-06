In arrivo 30 giovani da mezza Europa per uno scambio internazionale sulla conservazione ambientale

In arrivo a Castelletto di Cuggiono trenta giovani di diversi Paesi europei per il progetto "Growing ideas for actions in nature", che si inserisce nel programma Erasmus.

Giovani di mezza Europa a Castelletto per uno scambio internazionale

L’iniziativa è promossa dall’Ecoistituto della Valle del Ticino e prevede la partecipazione anche di sei giovani di questo territorio, per una esperienza formativa e interculturale non lontano da casa. Il progetto si terrà dal 18 al 26 giugno e i partecipanti alloggeranno in stanze condivise da 3-4 letti, con vitto e alloggio coperti dai fondi della Commissione Europea. Durante i giorni di permanenza i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in attività di gruppo, laboratori all’aperto e momenti di confronto.

"È anche un’occasione per sperimentare la convivenza interculturale"

Spiegano dall'Ecoistituto:

"Il progetto è un programma internazionale di scambio giovanile, progettato per approfondire la connessione tra gli individui e la natura, mettendo in evidenza l’importanza della conservazione dell’ambiente e dell’ecosistema Rappresenta anche un’occasione per sperimentare la convivenza interculturale, promuovendo valori come la solidarietà, il rispetto e la sostenibilità".

Per informazioni è possibile contattare il numero 348.3515371 oppure scrivere una mail a info@ecoistitutoticino.org.