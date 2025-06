Una piazza per celebrare il legame con Herrin a ricordo degli emigranti

Una bella giornata di condivisione e convivialità per la comunità di Cuggiono sabato 14 giugno, data in cui è stato celebrato il decimo anniversario di gemellaggio con la città di Herrin nell'Illinois, dove a cavallo tra 1800 e 1900 centinaia di cuggionesi emigrarono per andare a lavorare nelle miniere di carbone.

Una cerimonia per celebrare il decennale del gemellaggio con Herrin

Il gemellaggio fu ufficializzato il 7 luglio 2015 nella sala consiliare di Cuggiono e la Town Hall di Herrin, con la firma dei sindaci Flavio Polloni e Steve Frattini.

Nella cerimonia di sabato, con la partecipazione di una trentina di americani, sono state inaugurati largo Herrin (il parcheggio di fronte a via Tobagi) e la targa in cui è raffigurato il monumento al minatore col bambino che viene accompagnato a scuola, un messaggio di emancipazione raggiunta. La delegazione americana è stata accompagnata da MichaelAnn Stanley che è riuscita a introdurre lo studio della lingua italiana nella high school di Herrin e a coinvolgere la nuova generazione nella riscoperta del proprio passato. Negli anni il rapporto di MichaelAnn con Cuggiono è stato costante e il sindaco Giovanni Cucchetti l'ha ringraziata, sottolineando come sia importante questa amicizia fra le due comunità.

"Questo spazio è testimonianza del legame con la città oltreoceano"

Ha detto Cucchetti:

"Quando vengono qui i nostri amici americani ci chiedono di ricostruire ricordi, vogliono conoscere il luogo da dove sono partiti i loro nonni. È amore per le proprie radici e oggi siamo contenti di inaugurare questo spazio, testimonianza del legame con la città oltreoceano".

Per l'occasione uno speciale annullo filatelico e due cartoline

Accanto al sindaco il consigliere delegato ai gemellaggi Francesco Alemani che ha ringraziato i cittadini che hanno partecipato numerosi alle celebrazioni. L'occasione è stata festeggiata con uno speciale annullo filatelico e due cartoline a tiratura limitata edite da Poste Italiane. Una riproduce il monumento del minatore col bimbo che viene accompagnato a scuola, l'altra raffigura un murale del racconto dell'emigrazione dei cuggionesi verso gli Usa.

Inaugurata l'installazione murale "La partita delle loro vite"

Le celebrazioni si sono concluse nel pomeriggio con l'inaugurazione dell'installazione murale "La partita delle loro vite" realizzata da Ecoistituto nel parco di via San Rocco angolo via Manzoni. Ricorda la partita di calcio dei mondiali del giugno 1950, quando gli inglesi furono sconfitti dalla nazionale americana nella quale giocavano tre calciatori italoamericani, figli di emigrati del mandamento di Cuggiono.

La delegazione statunitense ha invitato i cuggionesi a Herrin nel 2026

MichaelAnn Stanley ha ringraziato tutti e sottolineando il legame fra le due comunità ha invitato i cuggionesi ad andare a Herrin il prossimo anno.