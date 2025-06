Ladri in azione a scuola: rubati 6 computer

Ladri in azione in una scuola di Cuggiono; poi la fuga con i computer.

Ladri in azione, rubati i pc

Ladri in azione in una scuola di Cuggiono. Il fatto è successo nelle scorse notti ed è stato scoperto la mattina di lunedì 9 giugno 2025 dal personale scolastico arrivato per iniziare la giornata lavorativa. L'allarme è stato subito lanciato al 112 in quanto nella scuola media Fossati di via Foscolo, il personale scolastico ha scoperto che erano spariti 6 dei computer che si trovavano in un'aula. I ladri, che hanno agito tra il 6 e il 9 giugno 2025, si sono introdotti nella struttura dopo aver rotto il vetro di una finestra.

Le indagini

Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno raccogliendo elementi utili per cercare di risalire ai fuggitivi.