Decisa la data dei funerali della donna morta dopo la caduta di un albero

IL RICORDO DELLA LISTA CIVICAMENTE

Il paese si appresa a salutare la 63enne Viviana Baldassini, travolta da un albero nel pomeriggio di domenica a Robecchetto. La cerimonia sarà mercoledì alle 11 nella chiesa parrocchiale sanvittorese. Il ricordo della lista Civicamente di cui fa parte il figlio

Viviana Baldassini, 63enne, è la donna di San Vittore Olona morta dopo la caduta di un albero a Robecchetto con Induno: decisa la data dei funerali. Il ricordo.

Viviana Baldassini, deciso l'ultimo saluto

Si svolgeranno mercoledì 9 luglio 2025 i funerali di Viviana Baldassini, la 63enne di San Vittore Olona morta dopo la caduta di un albero, tragedia avvenuta nel pomeriggio di domenica 6 luglio 2025 a Robecchetto con Induno. La cerimonia si svolgerà alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.

La comunità è sgomenta

La comunità sanvittorese è sgomenta per l'accaduto: Baldassini era molto conosciuta, lei la moglie di Giuseppe Galli, ex organista della Parrocchia e da tutti descritta come una donna buona e generosa.

Il ricordo di Civicamente

Baldassini aveva un figlio, Alessandro: lui a far parte della lista Civicamente, oggi all'opposizione, che sostiene l'ex sindaco Daniela Rossi. Lista che così ricorda la 63enne: "Viviana Baldassini Galli rimarrà una testimonianza esemplare per tutti coloro che l’hanno conosciuta bene. Un esempio di grande forza d’animo, di pazienza, quella che il nostro don Giovanni chiamava Santa, dentro un vissuto quotidiano che ha richiesto tanto impegno e tanto amore. Lei possedeva tanto di tutto. Per questo si sentirà moltissimo la sua mancanza. Ci stringiamo con tutto l’affetto possibile attorno a suo figlio, il nostro amico e 'collega' Alessandro, a suo marito Giuseppe, alla mamma Pasquina e a tutti i familiari perché anche il nostro voler loro bene possa attenuare l’immenso dolore che li ha colpiti".