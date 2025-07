Donna morta dopo la caduta di un albero: il paese è sotto shock

LA TRAGEDIA IERI A ROBECCHETTO

Viviana Baldassini, 63 anni, ieri pomeriggio stava facendo una camminata a Robecchetto con due amici, poi la tragedia. Abitava a San Vittore Olona: era la moglie dell'ex organista della Parrocchia e vicina di casa dell'ex sindaco

Donna morta dopo la caduta di un albero, paese incredulo

La comunità di San Vittore Olona è ancora sotto shock: Viviana Baldassini, 63 anni, era molto conosciuta in paese. Lei la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Robecchetto con Induno: la donna, che si trovava insieme a due amici, è rimasta sotto un albero caduto durante il fortissimo maltempo che ha imperversato anche nella nostra zona. Baldassini non ce l'ha fatta. A San Vittore Olona era conosciuta anche perchè moglie di Carlo Galli, ex organista della Parrocchia che ha animato per molti anni le Messe e le celebrazioni in chiesa parrocchiale.

L'ex sindaco: "Era la mia vicina di casa"

Sgomento anche per l'ex sindaco Daniela Rossi, che di Baldassini e Galli è la vicina di casa e il loro figlio Alessandro fa parte della lista Civicamente, proprio di Rossi, della quale è stato candidato: "Una notizia tremenda, non ci credo - commenta Rossi affranta - Era la vicina di casa. Tanti i momenti passati chiacchierando insieme. Viviana era una donna buona, discreta, una vita spesa per la sua famiglia".