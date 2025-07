Maltempo, cade un albero: morta una donna

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul territorio di Milano e provincia ha causato il decesso di una donna di 63 anni, residente a San Vittore Olona , a seguito della caduta di un grosso albero avvenuta a Robecchetto con Induno . Quello scattato in questo comune, non è l'unico intervento che ha visto scendere in campo la macchina dei soccorsi. I Vigili del Fuoco del Fuoco del Comando di Milano stanno infatti effettuando una serie di interventi per arginare i danni causati dalle forti raffiche di vento e pioggia.