Regione riconosce il nuovo Distretto del Commercio

Sviluppo economico

Il nuovo Distretto del Commercio dell'Altomilanese è stato ufficialmente approvato da Regione Lombardia.

Regione Lombardia ha riconosciuto il nuovo Distretto del Commercio sottoscritto da Inveruno (capofila), Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago.

Distretto del Commercio: il riconoscimento di Regione

A distanza di un paio di settimane dalla firma dei sindaci, Regione Lombardia ha ufficialmente riconosciuto il nuovo Distretto del Commercio a cui aderiscono Inveruno (capofila), Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago.

La notizia dell’approvazione da parte delle istituzioni regionali è arrivata lunedì 15 novembre 2021, così a certificare la bontà di un progetto di rilancio del tessuto commerciale locale e di nuove modalità di fare rete nel territorio.

La soddisfazione di Bettinelli

Ha dichiarato il primo cittadino di Inveruno (Comune capofila), Sara Bettinelli:

"Un progetto creato in stretta collaborazione con la Confcommercio, che non ha carattere protezionistico verso le piccole realtà commerciali ma che, al contrario, promuove una stretta collaborazione in un contesto di libero mercato. Una grande soddisfazione soprattutto ora che, con il rilancio della ripresa economica, può aiutare le piccole attività commerciali a trovare nuove modalità di vendita ed approccio con i clienti”.

Il Distretto potrà partecipare a importanti bandi

Il nuovo Distretto del Commercio regionale ha una forma giuridica autonoma, così da permettere allo stesso di partecipare a bandi per ottenere risorse dedicate. Il progetto è stato siglato dai sindaci (Sara Bettinelli per Inveruno, Sergio Calloni per Arconate, Maria Pia Colombo per Bernate Ticino, Fabio Merlotti per Buscate, Giovanni Cucchetti per Cuggiono e Carla Picco per Magnago) il 27 ottobre e sostenuto dal segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri.