Da domenica 1° giugno sino a domenica 28 settembre la piattaforma comunale di via degli Aceri ad Arconate gestita da AEMME Linea Ambiente sarà aperta anche al mattino della domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dal 1° giugno la piattaforma ecologica apre anche la domenica

La novità (che si ricollega al nuovo contratto di servizio tra Comune e Ala), è stata introdotta a beneficio delle sole utenze domestiche, che avranno in tal modo una mezza giornata in più a loro disposizione per conferire i rifiuti.

Ricordiamo che il 21 marzo scorso è entrato in vigore l’orario estivo di utilizzo dell’impianto di via degli Aceri. Tale orario sarà valido sino al 28 settembre, dopodiché si tornerà all’orario invernale.

Ecco, dunque, quello attualmente in vigore:

GIORNI ORARI Lunedì Dalle 10.00 alle 12.00 (solo utenze domestiche) Martedì Dalle 16.30 alle 19.00 ( solo utenze non domestiche) Mercoledì Chiuso - Giovedì Dalle 16.30 alle 18.30 (solo utenze domestiche) Venerdì Dalle 9.00 alle 12.00 (solo utenze domestiche) Sabato Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.00 (solo utenze domestiche) Domenica Dalle 9.00 alle 12.00 (solo utenze domestiche)

Si ricorda per informazioni è possibile contattare il numero Verde 800-196363, oppure il sito www.aemmelineaambiente.it.