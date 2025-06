Litiga col vicino di casa e poi aggredisce i Carabinieri: denunciata. E' successo ad Arconate.

Litiga col vicino poi aggredisce i militari

Era in escandescenza. Prima ha litigato col vicino di casa, poi ha aggredito i Carabinieri arrivati sul posto. E' quando successo ad Arconate. Erano circa le 10.40 di sabato 31 maggio 2025 quando una donna, 30enne albanese residente in paese, aveva iniziato a perdere il controllo nei confronti di un residente. La chiamata al 112 parlava infatti di una lite tra la donna e un'altra persona. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno tentato di bloccare la 30enne. Agitatissima, si è scagliata contro i militari tentando di aggredirli.

La denuncia

Bloccata, la donna è stata denunciata a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato la 30enne in ospedale per la sua forte agitazione.