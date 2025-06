Mucche nel Villoresi: salvati una ventina di esemplari, ma alcuni non ce l'hanno fatta

Sì è conclusa in tarda serata la brutta avventura che hanno vissuto una trentina di mucche cadute nel canale Villoresi nel pomeriggio di venerdì 6 giugno. Circa una ventina gli esemplari recuperati dai vigili del fuoco ad Arconate, mentre alcuni purtroppo non ce l'hanno fatta, sopraffatti dalla forza della corrente.

Mucche nel Villoresi: in salvo una ventina di esemplari

I vigili del fuoco di Milano e Varese, affiancate dagli specialisti del soccorso fluviale, dai sommozzatori del nucleo regionale e dal reparto volo dei pompieri, sono riusciti a recuperare i bovini attendendoli al posto di blocco di Arconate, dove sono state tratte in salvo dalle acque. Tre di esse erano riuscite a venire fuori in autonomia provocando però un consistente blocco del traffico veicolare sulla SS 36. Una decina invece gli esemplari che non sono sopravvissuti all'incidente, causato presumibilmente da un cedimento di un terreno tra Lonate Pozzolo e Nosate.

Il commento di Mario Mantovani

Sulla vicenda è intervenuto nella notte anche il sindaco di Arconate Mario Mantovani: