Una trentina di mucche rinvenute nel canale Villoresi: in corso le operazioni per portarle in salvo

Maxi intervento di Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, lungo il canale Villoresi a Castano Primo. Qui una trentina di mucche sono state rinvenute nel corso d'acqua per motivi che ancora non si conoscono e per tentarle di portarle in salvo sul posto si è recato un ampio dispiegamento di mezzi di soccorso.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio odierno, quando il Comune ha diffuso la notizia di "movimenti sul canale", un "intervento per salvare degli animali" e l'invito a "non allarmarsi". Sul posto oltre alla Polizia Locale e ai pompieri sono giunti anche mezzi speciali.

Una trentina gli animali trovati nel corso d'acqua: in corso le operazioni di salvataggio

In totale sono 29 le mucche che erano cadute da un camion all'altezza di Lonate Pozzolo e fra di loro ci sarebbe anche un toro. Finite in acqua sono state trasportate fino ad Arconate dove sono state recuperate in via Roma. Una di queste è invece rimasta in strada ed è invece stata recuperata lungo la strada provinciale 52 in una galleria a Lonate Pozzolo.