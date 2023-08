Raccolta rifiuti: occhio alle modifiche per Ferragosto

Martedì 15 agosto 2023 i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti saranno sospesi, così come le attività di spazzamento manuale e meccanizzato. Chiuse anche le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta dei 18 comuni in cui Aemme Linea Ambiente eroga le proprie prestazioni. Non saranno in servizio neppure gli operatori del numero verde (800.196363), che torneranno a rispondere alle chiamate da mercoledì 16.

Raccolta rifiuti nell'Altomilanese

La sera di lunedì 14 agosto pertanto i cittadini non dovranno esporre i rifiuti, perché il giorno seguente gli operatori non saranno in servizio e la presenza dei sacchi dell'immondizia a bordo strada non gioverebbe al decoro urbano.

A Legnano, Canegrate, Parabiago, Magnago, Arconate e Dairago, tutti i servizi previsti per martedì 15 saranno posticipati a mercoledì 16 agosto: ciò significa che le varie tipologie di rifiuto dovranno essere esposte la sera di martedì 15.

I servizi di raccolta rifiuti saranno, invece, anticipati a lunedì 14 nei comuni di Buscate e Rescaldina.

Nessuna variazione per Turbigo, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese, dove nella giornata di martedì non sono mai previsti servizi di raccolta.

La situazione nel Magentino

Anche nel Magentino gli operatori non saranno operativi nella giornata di martedì 15 agosto. A Magenta le raccolte di umido, vetro, carta, plastica e rifiuti indifferenziati saranno posticipate a mercoledì 16 agosto. Subirà il posticipo a mercoledì 16 anche la raccolta dei rifiuti indifferenziati a Boffalora sopra Ticino. Servizi anticipati, invece, a lunedì 14 a Ossona (rifiuti indifferenziati) e Cuggiono (vetro e plastica).

Le variazioni a Cornaredo

Anche a Cornaredo gli operatori non saranno in servizio nella giornata di martedì 15 agosto. La raccolta dell’umido slitta a venerdì 18 e quella dei rifiuti indifferenziati a martedì 22 agosto. In tale comune la piattaforma rifiuti resterà chiusa non solo nella giornata festiva di martedì 15, ma anche in quella di lunedì 14.