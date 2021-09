Premiati gli eroi: sono state 35 le realtà premiate nel tardo pomeriggio di sabato 18 settembre allo stadio comunale di Corbetta che si sono distinte durante la lotta al Covid Nel campo da calcio via Verdi il sindaco Marco Ballarini, insieme al presidente del consiglio comunale Alessio Urbano e al vicesindaco con delega ai Servizi Sociali Linda Giovannini, ha premiato i concittadini che più si sono distinti durante i 18 mesi della pandemia. “Abbiamo superato il momento più difficile dal Dopoguerra – ha dichiarato il primo cittadino – grazie a tante persone che hanno fatto più del dovuto come volontariato e lavoro. Perciò è giusto ringraziarli oggi”.

Premiati gli eroi corbettesi della pandemia

Dopo un minuto di silenzio “per coloro che non ce l’hanno fatta” e aver ricordato che è stato piantato un ippocastano in memoria delle vittime di coronavirus, a essere insigniti di targa e medaglia sono stati i rappresentanti dei seguenti gruppi: Protezione Civile e Vigili del Fuoco volontari di Corbetta, Croce Bianca Milano (sezione Magenta), Chiesa Cristiana Evangelica Adi di Corbetta, Sodexo, Il Cacciatore 2 e la Nuvoletta (in ricordo rispettivamente ad Angelo Corvino e Antonio Ruocco), Gs Medical Srl, Ma.Pe. (in ricordo di Silvano Magistrelli), Indutex s.p.a. (con premio ritirato da Paolo Maria Rossin), PolyPlù, Pollaio Motor Ranch, BioNike, Comunità Cinese di Corbetta, Chemtec Srl, Gioielleria Piroli e Scuri, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus, Officine Colombo – Corbetta, Prima Srl, Croce Rossa Italiana – Comitato Area Nord Milanese di Corbetta, Amici Fiamme Gialle, Farm Le Vostre Carni, Farmacia Del Corso, Lele Cavallotti, Hotel Diamante Corbetta (con premio ritirato da Francesco Macchi), Solidarity Foundation, Guardia Nazionale Ambientale, farmacia comunale, Centro Medico di Corbetta, Istituto Comprensivo Aldo Moro, Auser Volontariato di Corbetta, Radio NSSCQ e Radio RCM 104, Rsa Don Felice Cozzi. Premiati infine i sanitari corbettesi dell’ospedale di Magenta e del Sacco di Milano: Silvana Amadori (targa e medaglia ritirati per Nicola Mumoli), Massimo Dello Russo, Silvia Castiglioni, Ombretta Orlandi, Nadia Garavaglia, Luca Pavan, Emanuela Venegoni, Diego Latella e Claudia Castiglioni (del Sacco).

L'onorificenza della Croce Rossa al sindaco

Una menzione speciale nei ringraziamenti da parte di Ballarini l’hanno ricevuta la dirigente scolastica delle scuole Aldo Moro Aurora Gnech, oltre la direttrice medica del Fornaroli Chiara Radice e il primario Nicola Mumoli . Una targa e una medaglia ad personam per Emilio Ghiringhelli e Ornella Betton della Croce Rossa, ente che a sua volta ha conferito a Ballarini una medaglia al merito con targa firmata dal presidente nazionale Francesco Rocca “per aver diffuso e condiviso i principi e gli ideali di Croce Rossa nel territorio comunale e per aver sostenuto le attività di Croce Rossa Italiana a favore dei più deboli e bisognosi in questo difficile periodo di emergenza pandemica”.