Le prime mascherine “made in Indutex” donate alla Città di Corbetta FOTO

Paolo Maria Rossin, Ceo dell’azienda Indutex che produce indumenti protettivi, ha deciso di inaugurare ufficialmente la sua produzione di mascherine, che prenderà il via su larga scala a partire da gennaio 2021.

Sabato 19 dicembre, in municipio a Corbetta, il numero uno di Indutex ha messo sotto l’albero quattro scatole con 900 mascherine ciascuna, suddivise in pacchetti da 10, con l’esplicita richiesta di distribuirle nei pacchi natalizi che saranno consegnati dall’Amministrazione comunale alle famiglie bisognose della città. In tutto 3600 pezzi di chirurgiche monouso.

“Per Indutex si tratta di un’importante investimento aziendale e di un’opportunità di ampliamento del suo business – spiega il Ceo, Paolo Maria Rossin – La protezione individuale rappresenta la nostra filosofia produttiva e la nostra mission. Nei mesi più duri della pandemia, la nostra azienda e i suoi dipendenti, sia nella sede di Corbetta che nelle sedi estere in Romania e Tunisia, hanno lavorato incessantemente per rifornire ospedali e operatori del soccorso sanitario con le tute protettive indispensabili per tutelarli dal contagio. In quei mesi, abbiamo maturato tutti la consapevolezza del rispetto di piccole regole fondamentali, tra cui l’uso della mascherina. Da qui, l’idea di avviare un nuovo ramo aziendale, per proteggere, con tutta la sicurezza Indutex, non solo i nostri eroi, ma tutti noi”.

E così, in autunno, il sogno ha preso forma, con l’acquisto e la messa in opera di un nuovo macchinario che permette di confezionare mascherine made in Italy, certificate e di qualità, che a gennaio sbarcheranno sul mercato, ad un prezzo competitivo, ma con tutte le garanzie del marchio Indutex.

“Avremmo voluto presentare questa nuova sfida al territorio e ai nostri partner con un grande evento, ma la pandemia ci impone attenzione massima – prosegue Rossin – Così abbiamo pensato che non ci potesse essere nulla di più bello che annunciare l’avvio della produzione con un dono per chi sta subendo in maniera più dura la crisi. Tutti hanno il diritto di potersi proteggere, quindi le prime mascherine Indutex andranno alle famiglie bisognose della città. Ringrazio il sindaco, Marco Ballarini, e tutta l’Amministrazione, per averci permesso, ancora una volta, di trasformare un nostro desiderio in realtà. Solo facendo squadra potremo superare questo momento difficile”.

A questa donazione, ne seguiranno altre ad alcune realtà del territorio.

Mascherine e caratteristiche

Da fine gennaio, partirà la produzione/distribuzione su larga scala, con due modelli chirurgici,

Cleanguard® mask 3 e mask 4, con elastici laterali, certificate come Dispositivi Medici . Sono di tipo IIR, proteggono così anche dai droplet, e quindi prevengono la diffusione di virus veicolati da aerosol.

Ricordiamo che le mascherine chirurgiche prevengono la diffusione dei virus in uscita da chi le porta

tanto da essere definite “altruistiche”.

Il modello mask 3:

mascherina chirurgica monouso in tessuto non tessuto a 3 strati con sistema di

fissaggio con elastici laterali e barriera ai droplet. Il primo strato è costituito da un morbido TNT a

contatto con la pelle; il secondo strato è costituito da meltblown di polipropilene; Il terzo strato è costituito da Polipropilene Idrorepellente anti-schizzo. Gli elastici auricolari sono di dimensione adatta ad essere portata da persone adulte e la loro lunghezza è predeterminata e mantenuta costante da dispositivi elettronici che ne controllano sempre la dimensione. Questa accortezza, unita alla qualità dei materiali, fanno sì che possano essere indossate per tutta la loro durata utile in tutto comnfort.

Il modello mask 4:

mascherina facciale chirurgica, con le stesse caratteristiche della mask 3, ma con uno strato anti droplet supplementare costituito da una fitta rete in Polietilene anti-schizzo.

