Maltempo: il sindaco chiude gli uffici comunali

L'annuncio è arrivato direttamente dal primo cittadino Walte Cecchin, nella serata di ieri, domenica 19 settembre.

Il violento acquazzone di domenica ha creato danni in diversi comuni lombardi. Colpite anche diverse cittadine del legnanese, tra queste anche quella di San Giorgio su Legnano. Le violenti piogge della mattinata e del tardo pomeriggio hanno causato numerose infiltrazioni all'interno del municipio. L'acqua filtrata del tetto e dalle pareti ha fatto sì che parte del controsoffitto e dei pannelli dell'ultimo piano crollassero, rendendo inagibili i locali. Il serata le parole del sindaco Walter Cecchin hanno confermato i danni ed annunciato la necessità che per almeno la giornata di oggi, 20 settembre, gli uffici rimanessero interdetti al pubblico.

"Cari Cittadini, vi comunico che gli uffici comunali rimarranno chiusi causa infiltrazione d'acqua dopo il nubifragio del pomeriggio di ieri. Ci scusiamo per il disagio.

Già nel tardo pomeriggio di domenica, il personale comunale e le aziende contattate hanno fatto un sopralluogo per concordare la modalità di intervento e la messa in sicurezza. Grazie a tutti per la collaborazione".