Mostra d'arti grafiche e di figure in costume

Da venerdì 27 giugno e fino a giovedì 3 luglio, il Circolo Socio Culturale Hobbisti con il patrocinio dal Comune di San Giorgio su Legnano, organizza la "Mostra d'Arte Grafica e Figure in Costume".

La mostra è pensata come occasione per ripercorrere la storia della grafica e per approfondire con esempi pratici le tecniche della grafica d'arte, per scoprire alcune pregevoli applicazioni nel settore dell’arte contemporanea e per conoscere e dialogare con persone che la praticano.

Animeranno l’esposizione oltre quaranta figure di personaggi in abiti medioevali o rinascimentali, creazioni realizzate in scala 1:10 con grande passione ed utilizzando tappi di sughero e stoffe variopinte.