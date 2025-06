Era in affidamento in prova ai servizi sociali ma non ci andava: ora finisce in carcere

Era in affidamento in prova ai servizi sociali per spaccio di droga ma evade: ora il carcere. E' accaduto a San Giorgio su Legnano.

Era in affidamento in prova ai servizi sociali ma non ci andava

Doveva essere in affidamento in prova ai servizi sociali. Ma non rispettava gli impegni che l'autorità giudiziaria aveva stabilito per lui. Così è finito nei guai. Si tratta di un 25nne, di nazionalità marocchina e residente a San Giorgio su Legnano. Era accusato di spaccio di droga, reato che doveva appunto scontare mettendosi a disposizione a fini sociali.

L'arresto e il carcere

Così come appurato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano che lo hanno rintracciato la sera di lunedì 16 giugno 2025, il 25enne non aveva rispettato il suo programma di affidamento: così è stato arrestato e portato in carcere.