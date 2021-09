Maltempo, allagato (ancora) il sottopasso

La pioggia intensa di domenica pomeriggio (19 settembre) ha messo a dura prova tutto il nostro territorio. Anche Magenta ha registrato qualche criticità per colpa del maltempo.

Maltempo: sottopasso allagato

Giornata di lavoro, domenica, per Protezione Civile, Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Aemme a seguito del temporale che si è abbattutto sul Magentino. Ad allagarsi, come spesso accade in queste situazioni, il sottopasso di via Espinasse. Alcuni tombini sono letteralmente esplosi in alcune vie della città e anche la scuola Giovanni XXIII ha riportato alcuni danni, in fase di quantificazione.

Altri episodi

Segnalati allagamenti anche nelle strade pubbliche del territorio, in particolare a Marcallo e Mesero, dopo il temporale di domenica pomeriggio.