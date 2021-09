Allagato il cimitero di Nerviano: è successo dopo la grande pioggia di oggi.

Cimitero allagato, è polemica

Anche Nerviano non è stato risparmiato dai disagi causati dal violento maltempo che si è scatenato su tutto il Legnanese alle 14 di oggi, domenica 19 settembre 2021: come segnalato infatti da diversi utenti, il cimitero del capoluogo è rimasto in gran parte sott'acqua. La grande pioggia caduta ha infatti provocato grossi allagamenti, che si sono concentrati su alcuni dei vialetti principali non permettendo così il passaggio verso le tombe.

Gli altri disagi sul territorio

Altre criticità si sono segnalate a San Vittore Olona dove il fiume Olona ha esondato nella zona del Vallo e ora si teme per la seconda onda di piena prevista per le 18; a Canegrate è sott'acqua il quartiere Cascinette, a Rescaldina è allagato il parcheggio dell'ex Auchan. Sempre a Legnano si rischia nella zona del ponte sull'Olona davanti al Castello e allagamenti sono avvenuti in alcune cantine.