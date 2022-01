Emergenza covid

La lista chiede all'Amministrazione un intervento della partecipata Amaga, da cui i negozi destinati alla vendita e preparazione di medicinali dipendono

Alcuni cittadini abbiatensi hanno contattato la neo lista Abbiategrasso Attiva per sensibilizzare in merito alla situazione tamponi in città. "L'emergenza epidemica è ormai quasi al picco, ciò può far ipotizzare che i disagi possano peggiorare".

Caos tamponi, Abbiategrasso Attiva: "E' necessario ampliare orario farmacie comunali"

"Le farmacie sono prese d’assalto con prenotazioni complete per giorni. Se poi, è necessario sottoporsi a tampone in un giorno festivo una lunga coda è assicurata, con il rischio di assembramento e le sue conseguenze. Dal canto suo, Asst Milano Ovest ha chiarito la tipologia di utenza che può accedere ai suoi due punti tampone, ovvero, studenti, fine isolamento, sintomatici e rientri dall’estero e l’orario del punto tamponi presso l’ospedale di Abbiategrasso, almeno fino al 15 gennaio.

“Il Comune non fa niente”

"Questo è stato il comun denominatore delle lamentele dei cittadini che abbiamo ascoltato. Purtroppo la situazione è complessa e a tratti confusa, a tutti i livelli di governo, l’Amministrazione comunale non può certamente essere incolpata della situazione. Infatti, se Atene piange, Sparta non ride. La medesima situazione la ritroviamo praticamente in tutte le città italiane".

È notizia che Guido Grignaffini, a capo della task force di Regione Lombardia, ha invitato tutte le Asst ad ampliare le sedi e gli orari dedicati ai tamponi. La direzione generale Welfare invierà una lettera a Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, con lo scopo di sensibilizzarli sulla necessità di effettuare direttamente i tamponi evitando inutili e talvolta rischiosi spostamenti agli assistiti. Inoltre, la direzione generale Welfare ha concordato con Federfarma l’invio di una richiesta formale a tutte le farmacie la disponibilità ad allungare gli orari serali del servizio tamponi e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone a seguito di contatti stretti.

L'intervento auspicato di Amaga e farmacie