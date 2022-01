Apre il drive through di Rho Fiera ed è subito coda per fare i tamponi

Le prime macchine sono arrivate intorno alle 8,30 e si sono messe in fila, creando una coda di circa due chilometri

Anche gli agenti della Polizia locale di Rho a supporto della struttura

Dodici linee per 4.500 test al giorno

È stato eseguito appena prima delle 11, orario previsto per l'apertura, il primo tampone drive through nella nuova struttura allestita nel parcheggio 5 della Fiera di Rho, che a regime potrà arrivare a 12 linee e eseguire 4.500 test al giorno.

Le prime auto in fila già dalle 8.30

Le prime macchine sono arrivate intorno alle 8,30 e si sono messe in fila, creando una coda di circa due chilometri. Oggi sono quattro le linee attive, quattro per l'accettazione e quindi la parte burocratica e quattro per i tamponi veri e proprio. Il servizio gestito dal gruppo San Donato sarà attivo fino alle 17, domani l'orario è previsto dalle 9 alle 17, ma a regime sarà dalle 8 alle 20. All'hub si può accedere solo con prenotazione o prescrizione del medico.

In campo anche gli agenti della Polizia locale di Rho

Per mantenere la situazione sotto controllo e per regolare il traffico nella zona della Fiera, dalle 8.30 di stamattina 3 pattuglie degli agenti della Polizia locale rhodense si stanno alternando sul posto. Presente anche un ufficiale per il coordinamento delle pattuglie

Per l'inaugurazione presente anche il sindaco di Rho Andrea Orlandi

All'inaugurazione della nuova struttura che permetterà di dare un pochino di respiro alle farmacie della zona che in queste settimane sono state prese d'assolto per effettuare tamponi anche il primo cittadino di Rho Andrea Orlandi