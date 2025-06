Celebrata la festa del Balon de San Peder

Una tradizione ormai consolidata quasi da mezzo secolo di storia che si ripetete annualmente sempre moto partecipata e apprezzata.

Un rito propiziatorio

Nella Piazza della Parrocchia di San Pietro, nel popoloso quartiere d'oltre Fossa di Abbiategrasso, sabato sera, 28 giugno 2025, protagonista la “46esima Festa del Balon de San Peder” organizzata dall'Associazione Amici del Palio di San Pietro del presidente Tiziano Perversi col Patrocinio della Città di Abbiategrasso.

“Un rito rito propiziatorio affinché agli agricoltori cittadini l'annata in corso riservi un buon raccolto, si svolge la sera del 28 giugno ed attira centinaia di persone che accorrono in Piazza San Pietro per assistere alla bruciatura del “balon”, di carta e ovatta, fatto dalle Suore di Betlem della parrocchia di San Pietro” spiega il presidente degli Amici Del Palio Tiziano Perversi, soddisfatto della manifestazione nonostante il caldo insopportabile della serata.

E’ stata una serata caldissima. Al centro della piazza appeso bruciava il Balon, un rituale ad opera del Parroco di San Pietro don Giuseppe Colombo e del primo cittadino di Abbiategrasso Cesare Nai.

Momenti di socializzazione

Ma non solo l’aspetto religioso ha coinvolto i cittadini, poi la serata è proseguita con il tradizionale risotto per tutti fino ad esaurimento. Risotto offerto dalla Riseria Tarantola e cucinato dal negozio “Forno e Sapori” di Corso San Pietro un grazie a Pier con il suo staff di cuochi. La piazza era comunque gremita di gente per assistere al rito della bruciatura subito dopo il canto della preghiera di compieta nella chiesa di San Pietro. Il Corpo Bandistico “La Filarmonica”, il parroco don Giuseppe e il sindaco Nai ed i capitani delle Contrade del Palio, hanno così dato vita alla festa popolare con l'accensione del Balon

"Gli Amici del Palio ringraziano tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione , on particolare riferimento l’assessore Roberto Albetti e il consigliere Michele Pusterla" conclude Perversi. Al termine si è potuto fare quattro salti in compagnia del duo Geppo e Sergio

Soddisfatto per come sono andate le cose anche in questa “46^ Festa del Balon” è Tiziano Perversi, presidente dell'Associazione Amici del Palio, unitamente al Sindaco e al pubblico presente.

Palio della città a settembre

Ora per gli Amici del Palio di San Pietro fervono i preparativi per la 46esima edizione del Palio di Abbiategrasso, che quest’anno si terrà come nel 2024 dopo l’estate. La sfida tra le cinque contrade, Gallo, Legnano, Nuova Primavera, Piattina e San Rocco, si correrà il 28 settembre.

Il vincitore del Palio di Abbiategrasso 2024 è stata la contrada del Gallo, con il fantino Alessandro Cersosimo e il cavallo Ziculitth. Per la contrada , questa vittoria segna un ritorno alla vittoria dopo alcuni anni, mancava dal 2018.