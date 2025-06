Nuova tensostruttura e ristrutturazione dello stadio

Due importanti argomenti sono stati discussi martedì nel tardo pomeriggio, nel corso della commissione Urbanistica convocata dal presidente Gabriele Di Giacomo, in relazione all’impianto sportivo di viale Sforza ad Abbiategrasso: la presentazione del documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per la realizzazione della nuova struttura multifunzionale per lo sport e il progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) per la ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento dello stadio Invernizzi. L'architetto Paolo Pettene, ex atleta e tecnico esperto in impiantistica sportiva, ha illustrato congiuntamente le due proposte.

Una struttura multifunzionale

L'idea di base è quella di concentrare in un'unica area, immersa in un contesto verde, una serie di strutture dedicate allo sport. Il sindaco Cesare Nai ha sottolineato che questa visione va oltre i limiti del terreno attualmente di proprietà comunale, in vista di una possibile futura cessione.

La ristrutturazione dell’attuale stadio Invernizzi deve soddisfare criteri di messa a norma, accessibilità, sicurezza e performance sportive. Il progetto prevede il rifacimento della pista di atletica, degli spazi per lanci e salti, la riqualificazione delle strutture esistenti, tra cui le tribune, e la costruzione di nuovi spogliatoi. Lo studio di fattibilità, improntato all'equilibrio possibile con investimenti limitati, dovrà poi tradursi in un progetto esecutivo sottoposto al parere del Comune, dell'Asl, dei Vigili del Fuoco e del Coni. La spesa ipotizzata è di 4,2 milioni di euro, per i quali si punta sul bando «Sport e Periferie». Per la nuova palestra, trasformabile in salone per incontri e intrattenimenti, si parte dal milione e 670 mila euro dell'avanzo di amministrazione dell'anno scorso. La struttura leggera, con riscaldamento radiante sul terreno e doppia membrana di copertura, garantirà la continuità dell'utilizzo in qualsiasi stagione.

L'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti ha concluso che la progettazione complessiva è: