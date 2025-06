Vietato dar da mangiare agli animali in Fossa

Il Comune di Abbiategrasso ha emesso l'ordinanza urgente N. 106 di oggi 27 giugno 2025, per affrontare l'eccessiva proliferazione di roditori all'interno del Parco della Costituzione, area laghetto (fossa viscontea). Questa misura si rende necessaria per motivi igienico-sanitari e per tutelare il benessere e la salute pubblica e arginare l’emergenza ratti nel parco pubblico.

A seguito, infatti, delle numerose segnalazioni pervenute agli Uffici comunali dai cittadini e della nota inoltrata da ATS il 24 giugno il sindaco ha deciso di intraprendere azioni immediate per contrastare la diffusione dei roditori. È stato rilevato che la somministrazione di cibo agli animali selvatici presenti nell'area contribuisce significativamente alla proliferazione dei roditori, come provato anche dai grossi quantitativi di pane raccolti durante l’approfondita pulizia del parco condotta nei giorni scorsi.

Proprio l’altro giorno l’appello dell’assessore Valter Bertani :

"Qualsiasi azione di derattizzazione viene vanificata se la popolazione insiste nell'abbandonare avanzi di cibo, in particolare pezzi di pane, lungo i canaletti e sui prati del parco – precisava Bertani - Questo comportamento, purtroppo, fornisce una fonte di sostentamento continua per i ratti, rendendo le nostre esche meno attrattive e favorendo la proliferazione delle colonie."

Divieto di somministrazione di alimenti

A partire da oggi, venerdì 27 giugno, è severamente vietato somministrare mangime o qualsiasi tipo di cibo alla fauna selvatica (papere, tartarughe, pesci, ecc.) presente nel laghetto del Parco della Costituzione. Questo divieto è fondamentale per limitare l'accesso al cibo da parte dei roditori e per ridurre il rischio di trasmissione di patologie all'uomo.

Chiusura parziale del parco

Per consentire ulteriori operazioni di derattizzazione, una parte del Parco della Costituzione sarà chiusa al pubblico. L'area interessata sarà adeguatamente delimitata e l'accesso sarà vietato a chiunque non autorizzato. Questa misura rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni.

Informazione e sanzioni

Il Comune provvederà a informare adeguatamente i cittadini attraverso forme di comunicazione mirate, come l'affissione di cartellonistica nei pressi del parco. Inoltre, le violazioni dell'ordinanza comporteranno sanzioni amministrative pecuniarie da 25euro a a 500euro.