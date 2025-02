"Concerto per un amico" in memoria di Niccolò Sartoni

Una serata speciale di musica dal vivo e solidarietà in ricordo di Niccolò Sartoni, insegnante di scienze motorie e sportive all’istituto Barbara Melzi di Legnano scomparso nel giugno 2020 a 28 anni.

Musica dal vivo e solidarietà nel ricordo di Niccolò Sartoni

L’appuntamento con Concerto per un amico è per oggi, venerdì 7 febbraio, alle 20.45, al Teatro della scuola canossiana di via Melzi 4. A esibirsi in un tributo ai Nomadi sarà il gruppo Corpo Estraneo. Ospiti della serata Lello Pulinas dei Fiore Nero, Daniele Campani e Daniele Radice.

Saranno raccolte donazioni per l'associazione MeLa Gioco

I fondi raccolti durante la serata (che gli organizzatori presentano come "molto più di un concerto: un tributo, un ricordo, un atto d’amore") saranno destinati all’associazione MeLa Gioco, fondata in memoria di Sartoni dalla compagna Chiara Lorello, che promuove lo sport, la prevenzione medica, l’inclusione sociale e il diritto all’istruzione, assegnando borse di studio a giovani meritevoli.

Ecco come assicurarsi un posto per il concerto

Per assicurarsi un posto è possibile prenotare su Eventbrite cercando "Concerto per un amico".