I Frogs Legnano pronti a scendere in campo

I Frogs Legnano, team storico del football americano in Italia con sei titoli italiani e uno europeo, hanno presentato ufficialmente la formazione che affronterà il Campionato IFL 2025, con tante sostanziose novità per quanto riguarda il roster. A queste, si è aggiunta negli ultimi giorni l’attesa notizia del ritorno allo Stadio Mari della città, teatro di importanti vittorie - tra cui quella del titolo europeo nel 1989.

Il campionato

Il 15 febbraio, dunque, la prima partita di campionato si disputerà al Mari, alle 18.00, e sarà aperta dai figuranti delle Contrade del Palio di Legnano, a sottolineare l’importanza di questo ritorno per la città.

Nel corso di un evento, dopo un breve intervento dell’assessore allo Sport Guido Bragato che ha sottolineato il significato, per la città di Legnano, del ritorno dei Frogs al Mari, il presidente Ettore Guarneri e il direttore sportivo Matteo Buran hanno, dunque, ripercorso di fronte ai giornalisti intervenuti l’attività di mercato dei mesi scorsi, spiegandone le scelte e gli obiettivi sia in attacco sia in difesa.

La formazione

Oltre all’importante ingresso di Luke Zahradka, QB della nazionale e degli import Danny Kittner e Isaiah Pierre, provenienti dagli Stati Uniti, l’inserimento di altri elementi chiave darà ai neroargento solidità, tecnica e aggressività per puntare ad obiettivi importanti. Fra questi basti citare Igor

Timotjevic, possente e versatile Defensive Lineman di grande esperienza, inclusi due anni nel Campionato europeo ELF, o Kevin Khay, Linebacker membro della nazionale azzurra dal talento naturale, Niccolò Pulsinelli, Wide Receiver in grande crescita, Ivan e Nicolò Fonti, Strong Safety

versatile e di grande esperienza il primo, ottimo Linebacker il secondo.

Altra novità introdotta quest’anno dalla Federazione è la possibilità di un import aggiuntivo grazie alla collaborazione con il Rome City Institute: attraverso un vero e proprio draft i Frogs hanno selezionato Wiliam Reed, ex All American proveniente dal Colorado, che giocherà come Tight End.

Il coaching staff

Nei giorni scorsi è stato, inoltre, confermato l’Offensive Coordinator, Alexander “Augie” Stevens: originario di Mount Vernon (Washington), giovane (37 anni) ma già con una consolidata esperienza alle spalle, Stevens allena in Europa dal 2019, con esperienze in Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania. Sotto la guida di Davide Donnini, Head Coach (nonché Defensive Coordinator) che ha portato i FROGS ai playoff nella scorsa stagione, Stevens saprà sfruttare al massimo le potenzialità dei giocatori a roster.

“Sono molto soddisfatto dell’arrivo di Alexander, il suo lavoro nei diversi team europei è sempre stato eccellente, e credo che saprà valorizzare i nostri giocatori e il nostro modo di giocare – commenta Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano – Insieme al nostro Head Coach Davide Donnini, che ha fatto un lavoro splendido negli anni scorsi portando la squadra dov’è oggi, e al resto del Coaching staff, sono certo che ci porterà ottimi risultati”.

“Il nuovo formato del campionato, il numero di partite, il rinnovamento del roster renderanno davvero stimolante questa nuova avventura. In questi tre anni i Frogs, grazie al lavoro congiunto con il Presidente e il Direttore Sportivo, si sono rafforzati non solo nell’organizzazione societaria, ma anche sotto l’aspetto tecnico con coach preparati e nuovi giocatori, e con l’intenzione di diventare un punto di riferimento importante nel panorama del football italiano - spiega l’Head Coach Davide Donnini - Nei prossimi mesi avremo molte sfide da affrontare in campo e ci stiamo preparando al meglio per far crescere gli automatismi di questa nuova squadra, con applicazione e serietà. Non abbiamo avuto molto tempo, ma il gruppo è solido e sono certo che avrà voglia di mettere in mostra le proprie capacità. Il nostro obiettivo è solo quello di aver fame di vincere la prossima partita. Ogni settimana. Ed onorare la gloriosa maglia che indossiamo!”

Oltre a Donnini e Stevens, il resto del coaching staff dei Frogs è tutto italiano e vede alcune altre conferme e qualche novità. In difesa a fianco di Donnini ritroviamo Roberto Castellano come Difensive Line coach, cui si aggiunge Riccardo Lo Presti, Linebacker coach. In attacco entra Cesare Castellucci, Offensive Line Coach ad affiancare Stefano Elisir, per gli Halfback e Giovanni Fumarola, Special Team coach.

Le prospettive

Il Campionato IFL 2025, trasmesso su DAZN si preannuncia particolarmente combattuto, con 12 team in due diversi gironi: la posta in palio è disputare l’Italian Bowl negli Stati Uniti, a Toledo (Ohio) il 28 giugno 2025.