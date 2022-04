Intitolata una palestra per ricordare il professore morto a soli 28 anni

La dedica

Appuntamento il prossimo 6 maggio 2022 con un concerto dalla musica classica al rock.

A quasi due anni dalla scomparsa, l’Istituto Barbara Melzi di Legnano ricorda Niccolò Sartoni, professore di scienze motorie spentosi a soli 28 anni nel giugno 2020.

L'intitolazione della palestra

La scuola canossiana gli intitolerà infatti la palestra nella quale è stato un mentore, un maestro, ma anche un amico per i suoi studenti. La cerimonia si terrà venerdì 6 maggio, nell’ambito del Concerto per Santa Maddalena. L’iniziativa, promossa dall’Istituto in collaborazione con la scuola di musica Niccolò Paganini, si terrà a partire dalle 21 nel teatro della scuola in via Melzi 4 e vuole essere un viaggio nel tempo e nello spazio: dalla musica classica al rock, dal 1700 fino ai nostri giorni.

Da venerdì 6 maggio, giorno dopo giorno, «lo sguardo di vero educatore di Sartoni accoglierà in palestra le ragazze e i ragazzi», ricordando loro «l’importanza del merito e il valore dell’impegno».

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Istituto Barbara Melzi.