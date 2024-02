Per i Knights di Legnano arriva la quarta vittoria in fila e Salerno dopo l’ottima prestazione con Crema a metà settimana; squadre al completo e con organici piuttosto diversi dalla gara di andata.

Quarta vittoria di fila per i Knights di Legnano

Legnano parte subito bene con la spinta in regia di Marino che arma le mani di Sacchettini e Raivio, pronti a punire le disattenzioni difensive di Salerno. La Virtus Arechi fa passare molto delle sue azioni da Spizzichini che finirà con zero punti, ma è uno dei pochi che muove la difesa legnanese e crea del gioco anche per gli altri. Legnano arriva presto al +12, anche se poi chiude il primo quarto sul 22-16.

Secondo periodo che è una fotocopia del primo: Legnano in comando della gara, ma senza mai la zampata decisiva per chiuderla e Salerno a riconcorrere senza mai uscire dalla scia dei biancorossi.

La SAE Scientifica si appoggia su Scali, Fargonara e Casini per tenere il vantaggio vicino alla doppia cifra, mentre Salerno sfrutta le percentuali di Acunzo, Agostini e Matrone per segnare dall’area, o poco distante, per una seconda frazione che si chiude sul 38-28.

Dopo l'intervallo continua la cavalcata di Legnano

Dopo l’intervallo Marino, Sacchettini e Raivio conducono i Knights al nuovo +14, ma anche in questo caso Salerno non molla. Legnano spreca qualche fallo di troppo e manda spesso in lunetta la Lars che con Spinelli e Matrone ritorna a 9 punti di svantaggio che la tripla di Casini rimodella sul 56-44 del 30’.

Ultimo quarto che non regala grosse emozioni. Legnano conduce in tranquillità la gara scivolando ancora una volta sul +9 dopo il canestro di Agostini ma, di fatto, controllando con oltre 10 punti di vantaggio per quasi l’intero arco della gara. Gara che si chiude sul 73-62 alla sirena finale in favore della SAE Scientifica.

La crisi aperta con la pessima gara contro Omegna, sembra ormai un lontano ricordo per i Knights che dopo 4 vittorie di fila sono in piena zona playoff e con il morale alto, dopo un ritrovato gioco difensivo e offensivo.

Una gara condotta per 40 minuti senza mai chiuderla definitivamente, ma dando sempre l’impressione di un controllo totale del ritmo e del flow della partita. Un buon biglietto da visita per la sfida impossibile alla capolista di settimana prossima contro la Pielle Livorno.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LARS VIRTUS ARECHI SALERNO 73-62 (22-16, 16-12, 18-16, 17-18)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 20 (3/10, 4/4), Michael Sacchettini 18 (8/11, 0/1), Tommaso Marino 9 (2/2, 1/3), Juan Marcos Casini 7 (1/2, 1/4), Guido Scali 6 (2/4, 0/1), Alberto Fragonara 5 (1/2, 1/3), Marco Planezio 4 (2/4, 0/1), Andrea Sipala 2 (1/1, 0/0), Riziero Ponziani 2 (1/2, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 33 6 + 27 (Nik Raivio 12) - Assist: 20 (Tommaso Marino 7)

Lars Virtus Arechi Salerno: Mattia Acunzo 10 (3/7, 1/6), Pietro Agostini 10 (4/7, 0/1), Marco Cucco 10 (2/6, 1/4), Ferdinando Matrone 10 (4/9, 0/0), Lazar Kekovic 9 (3/6, 1/3), Francesco Spinelli 7 (2/2, 0/2), Lautaro Fraga 6 (0/1, 2/2), Gabriele Spizzichini 0 (0/4, 0/1), Marco Felice Capocotta 0 (0/2, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0), Emanuele Lucadamo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Mattia Acunzo 10) - Assist: 12 (Marco Cucco 4)