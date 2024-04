La Croce è tornata nella basilica di San Magno: via al palio del centenario

Con la Traslazione della Croce e l'emissione del Bando si apre ufficialmente il Palio del centenario di Legnano città.

La Traslazione della Croce ha aperto il Palio di Legnano 2024

La cerimonia della Traslazione, che ha riportato la Croce di Ariberto d'Intimiano nella basilica di San Magno, dove sarà custodita per tutto il mese di maggio, è andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato 27 aprile, in una piazza gremita e piena di colori.

Le contrade in festa e tanti cittadini hanno accolto con calore e affetto il Crocione, simbolo religioso della vittoria del Palio di Legnano, che è arrivato in piazza dalla chiesa del Santo Redentore, dov'era stata portata in trionfo lo scorso anno dai contradaioli di Legnarello vincitori del Palio 2023.

Davanti all’ingresso della basilica di San Magno presenti per accogliere il Crocione diverse autorità, tra i quali il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, per la prima volta don Domenico Alonge, il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito, il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci.

Durante il rito è stata consegnata la Banda della vittoria per l’anno 2023 al Capitano della contrada Legnarello.

Dopo l’emissione del bando da parte del supremo magistrato sono salite sul sagrato le otto contrade per il ritiro del bando.

Cori, incitazioni e canti hanno fatto da cornice a più riprese durante la cerimonia. La contrada Legnarello particolarmente calda e accesa ha fatto sentire la propria voce.

Gli eventi del Palio 2024

L'appuntamento per il Palio 2024, dove sarà scritta una nuova pagina di storia legnanese, è per domenica 26 maggio.

Tanti gli eventi previsti per questo periodo, consultabili sul sito: https://www.paliodilegnano.it/prossimi-eventi/ tra i quali ricordiamo sabato 11 maggio l'iscrizione delle contrade al Palio di Legnano alle 19.15 in piazza San Magno; venerdì 17 maggio la celebrazione della la Veglia della Croce alle 21 nella basilica di San Magno; venerdì 24 maggio il 39esimo Memorial Favari, la Provaccia, al campo sportivo Mari; sabato 1 giugno la traslazione della Croce dalla basilica di San Magno alla contrada vincitrice del Palio 2024 alle 19.15 in piazza San Magno.