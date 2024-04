Doppietta e primato per il Legnano softball in serie A2

Si allunga la striscia di imbattibilità delle ragazze dell’A2 del Softball Legnano, vittoriose in entrambi i match disputati contro le Buls Rescaldina nel terzo weekend di campionato e sempre più saldamente in vetta alla classifica del loro girone.

Doppietta e primato per il Legnano Softball in A2

Le biancorosse, reduci dalla bella trasferta ad Avigliana, hanno ospitato una formazione che finora aveva collezionato due successi in altrettanti incontri ma che è stata nettamente battuta. In gara-1 c’è stato grande equilibrio fino al quinto inning quando sul punteggio di 1-1 Anita Minari e compagni hanno segnato sei punti per il definitivo 7-1.

In gara-2 Legnano ha preso subito il largo nella seconda ripresa con un bel 3-0 e dopo aver incassato un punto delle ospiti ha raddoppiato il suo bottino ipotecando la vittoria. L’interruzione per pioggia non è comunque costato il successo alle padrone di casa che alla fine hanno visto omologato il risultato di 7-2.