Sconfitta a Milano per l'under 18 del Legnano Baseball

Sì è disputata sul campo di Milano la quarta partita di campionato per la NetSystem Legnano-Bulls. Buon lavoro della difesa che ha mostrato di stare in campo con equilibrio e attenzione.

Sconfitta a Milano per l'under del Legnano Baseball

Purtroppo, l'ottimo lavoro di entrambi i lanciatori, Paolo Caruso e Andrea Colombo, non è bastato a dare esito positivo alla partita. Le mazze girano poco per entrambe le squadre, pochissime valide e tante prese al volo. Alla fine il risultato è stato di 5-0 per i padroni di casa.