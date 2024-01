Numeri record per il Campaccio: quasi 1.800 iscritti

Il conto alla rovescia in vista del Cross del Campaccio è ormai giunto al termine: il fine settimana che porterà San Giorgio su Legnano a essere capitale mondiale del cross è alle porte.

Al via la 67esima edizione del Cross del Campaccio

L’attesa è cresciuta senza soste in settimane lungo le quali la Sangiorgese ha saputo aggiungere "ingredienti" per rendere gradevolissimo il "piatto da portata" dell’edizione numero 67 della classica che anche quest’anno è entrata di diritto nel calendario del World Athletics Cross Country Tour, essendone una tappa Gold. Quasi 1.800 gli atleti al via, un numero che supera di 250 unità le iscrizioni dello scorso anno

Battocletti e Crippa proveranno a colorarla di azzurro

A far "lievitare" l’attesa ci sono poi le belle imprese di due atleti ai quali sono affidate le speranze che il podio del Campaccio possa finalmente colorarsi d’azzurro nel gradino più alto.Una è Nadia Battocletti, ovvero colei che è diventata l’icona dell’edizione 2024, perché è al suo inimitabile stile di corsa che si sono ispirati gli organizzatori nel preparare sia la locandina dell’evento che l’effigie che sarà visibile sulla medaglia.

Nadia Battocletti arriva a San Giorgio su Legnano sulle ali dell’entusiasmo dopo la medaglia d’argento ai Campionati Europei e la vittoria al Bo Classic corso a Bolzano il 31 dicembre.

L’altro è Yeman Crippa che sempre a Bolzano, ha tenuto testa ai fuoriclasse africani giungendo alle spalle del solo Sebastian Sawe ma ottenendo il secondo posto a soli tre secondi dal vincitore.

A entrambi servirà una gara perfetta per vincere il Campaccio.

Alla vigilia gli occhi sono puntati su questi atleti

In campo maschile gli occhi saranno puntati sul keniano Daniel Ebenyo, argento ai Mondiali 2023 sia nei 10.000 che nella mezza maratona, sull’ugandese Oscar Chelimo che torna ad esibirsi nell’Altomilanese, e sui i burundesi Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana. Oltre a Crippa, difenderanno i colori dell’Italia anche Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), Yohanes Chiappinelli (CS Carabinieri) e Ala Zoghlami (GS Fiamme Oro Padova).

Nadia Battocletti, dal canto suo, si misurerà con Francine Niyomukunzi e Micheline Niyomahoro, entrambe atlete del Burundi, e sulle altre azzurre Valeria Roffino (GS Fiamme Azzurre), Federica Del Buono (CS Carabinieri), Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), Giovanna Selva (Cs Carabinieri), Elisa Bortoli (CS Esercito), Rebecca Lonedo (Fiamme Oro Padova) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini).

Le gare

Si parte alle 9 e si proseguirà per tutto il giorno, con spazio adeguato per le categorie giovanili, senior e master secondo questo programma.

Ore 9: SM35-40-45 (e Runcard) 1 giro breve e 2 completi, 5.300 metri.

Ore 9.30: SM 50-55 (e Runcard) 1 giro breve e 2 completi, 5.300 metri.

Ore 10.10: Master SM60 (e Runcard) 2 giri completi, 4.000 metri.

Ore 10.50: Master SF35 (e Runcard) 2 giri completi, 4.000 metri.

Ore 11.30: Ragazze 1 giro breve, 1.200 metri.

Ore 11.40: Ragazzi 1 giro breve, 1.200 metri

Ore 11.50: Cadette, 1 giro completo, 2.000 metri.

Ore 12.05: Cadetti, 2 giri brevi, 2.500 metri.

Ore 12.20: Esordienti, giro dedicato, 500 metri.

Ore 12.30: Allieve, 2 giri completi, 4.000 metri.

Ore 13: Allievi, 2 giri completi, 4.000 metri.

Ore 13.25: Juniores maschile internazionale, 3 giri completi, 6.000 metri.

Ore 14.05: Junior, Promesse, Seniores femminile internazionale, 3 giri completi, 6.000 metri.

Ore 14.35: Seniores, Promesse Internazionale, 5 giri completi, 10.000 metri.

Ore 15.20: Cross Corto Femminile, 1 giro breve e 1 completo, 3.200 metri.

Ore 15.40: Cross Corto maschile, 1 giro breve e 1 completo, 3.200 metri.

L’orario potrebbe subire modifiche per esigenze televisive, essendo confermata la diretta con Sky Sport.

Oltre alla kermesse della 67esima edizione del Campaccio, prevista per sabato 6 gennaio, venerdì 5, alle 16 al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano, ha preso il via il convegno aperto ai tecnici Fidal sul tema "Forza per resistere o tutto merito delle superscarpe?", condotto da Antonio La Torre, direttore tecnico Fidal, con i relatori Francisco Pérez Cutiño, dell'Università Pablo Olavide di Siviglia, Gaspare Pavei, ricercatore Università degli Studi di Milano, Luigi Ferraris, running coach, e Jakob Larsen, World Athletics Head of Product Research and Development.

La corsa per tutti After Campaccio

Domenica 7, alle 10, sullo stesso circuito si correranno il Campaccio Kids e il Chilometro inclusivo riservata a ragazzi con disabilità intellettivo/relazionale.

Dalle 10.15 tocca alla 5k Pink! Run a sostegno della Fondazione Veronesi e alla 5K Run per la raccolta fondi da destinare all’Operazione Mato Grosso.

A seguire il 3° Nordic Walking Sangiorgese 5K powered by Ltc sulla distanza di 5 chilometri.

Nella foto di copertina (Giancarlo Colombo): la partenza di una categoria giovanile dell'edizione 2023 del Campaccio cross country