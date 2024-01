Commercio in lutto per l'improvvisa scomparsa di Gigi Vacca

Legnano piange Gigi Vacca, referente di Confcommercio per gli ambulanti della città e della zona.

Addio a Gigi Vacca, referente degli ambulanti di Legnano e zona

Aveva 69 anni ed è venuto a mancare improvvisamente nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio. Presente al mercato cittadino dal 1976 con un banco di abbigliamento, da anni Vacca era portavoce delle istanze del commercio ambulante e si spendeva incessantemente in favore della categoria che rappresentava. Già membro dell'Apeca (l'Associazione provinciale esercenti il commercio ambulante), era componente del Consiglio direttivo dell'Unione Confcommercio di Legnano e affiliato del Consorzio degli ambulanti di Forte dei marmi.

"Era un vero amico e un punto di riferimento importante"

Così il presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli:

"È venuto improvvisamente a mancare nella notte un carissimo amico e affiliato al nostro Consorzio, Gigi Vacca. Le parole possono sembrare di circostanza in questi casi, ma davvero, con il suo spessore umano, le sue indubbie capacità e la sua grande passione per il nostro lavoro, Gigi lascia per la sua famiglia e per tutti noi un vuoto veramente incolmabile. Per me Gigi era davvero un grande amico e un sostegno imprescindibile, con la sua esperienza e conoscenza del mondo del nostro lavoro. La sua prematura scomparsa priva tutti noi di un vero amico e di un punto di riferimento importante. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze".