Sbc vince il secondo Memorial Vaghi

Giornata intensa al PalaBorsani, giovedì 4 gennaio, per il secondo Memorial Tarcisio Vaghi promosso dal Legnano Basket.

Memorial Vaghi, una grande giornata di sport e amicizia

Particolare la formula di partecipazione. Una volta aperte le iscrizioni infatti tutti gli iscritti (90 atleti di circa dieci società), sono stati suddivisi in sei squadre, le squadre che sono state allenate da Vaghi durante la sua carriera e guidate dagli allenatori che hanno aderito alla giornata.

Vestiti con le maglie delle squadre, che in qualche caso non esistono più, si sono così affrontate sui due campi del PalaBorsani la "vecchia" Pallacanestro Legnano, Varese, Teramo, Sav Vacallo, Castelletto Ticino e Sbc Castellanza.

Questa divisione, oltre a creare una situazione nuova per tutti, ha anche reso molto più tese tutte le partite del torneo, giocate da squadre di simile livello.

"Una giornata di sport ma soprattutto di amicizia così come lo stesso Tarci interpretava la pallacanestro, un'occasione di conoscere 'nuovi' compagni, per giocare senza una particolare pressione, ma solo per il piacere di partecipare con gioia a partite giocate per il gusto di giocare".

A vincere è stata la Sbc. Premiati anche Losito, Giglio e Baftiri

Per la cronaca ha vinto la Sbc di Castellanza formata da ragazzi di Cernusco, Desio, Legnano, Busto Arsizio, Nerviano, Valsugana e Varedo.

Il Premio Mvp del torneo è andato a Gabriele Losito, il premio "fulmine" a Gianmarco Giglio e il premio allenatore del torneo a Arben "Benny" Baftiri di Castelletto, ma in realtà arrivato da Bolzano.

"Cestisti fino al midollo" per combattere la leucemia

La giornata è stata anche l'occasione per la promozione informativa dell'associazione "Cestisti fino al midollo", nata proprio per volere dello stesso Vaghi, che ha lo scopo di "tipizzare" possibili donatori che potrebbero salvare la vita a chi ha contratto la leucemia.

"Solo una persona su 100mila può essere un possibile donatore per una persona affetta da leucemia, così è importante aumentare la base dei possibili donatori con l'informazione e successivamente con la tipizzazione. Il papà di Tarcisio Angelo Vaghi e Luca Viterbo sono stati i portavoce di Tarcisio anche nell'occasione del torneo, con la speranza di sensibilizzare e interessare sempre più persone. Chi volesse maggiori informazioni in merito all'attività di Cestisti fino al midollo e dell'Admo (l'Associazione donatori di midollo osseo) può visitare: www.cestistifinoalmidollo.com".

Qui sotto tutti i risultati di giornata

GIRONE ROSSO

Pallacanestro Varese - Pallacanestro Legnano 33-43

Pallacanestro Legnano - Castelletto 31-23

Castelletto - Varese 41-40

GIRONE BLU

Teramo - Sbc 41-40

Sbc - Sav Vacallo 49-21

Sav Vacallo - Teramo 42-46

SEMIFINALI

Castelletto - Teramo 57-44

Sbc - Pallacanestro Legnano 66-29

FINALE 5^/6^

Pallacanestro Varese - Sav Vacallo 52-49

FINALE 3^/4^

Pallacanestro Legnano - Teramo 56-47

FINALE 1^/2^

Sbc - Castelletto 59-46

CLASSIFICA FINALE

1 - Sbc Castellanza

2 - Castelletto Ticino

3 - Pallacanestro Legnano

4 - Teramo

5 - Pallacanestro Varese

6 - Sav Vacallo

Servizio fotografico di Sara Bellini

Foto 1 di 48 Sbc vince il secondo Memorial Vaghi Foto 2 di 48 Foto 3 di 48 Foto 4 di 48 Foto 5 di 48 Foto 6 di 48 Foto 7 di 48 Foto 8 di 48 Foto 9 di 48 Foto 10 di 48 Foto 11 di 48 Foto 12 di 48 Foto 13 di 48 Foto 14 di 48 Foto 15 di 48 Foto 16 di 48 Foto 17 di 48 Foto 18 di 48 Foto 19 di 48 Foto 20 di 48 Foto 21 di 48 Foto 22 di 48 Foto 23 di 48 Foto 24 di 48 Foto 25 di 48 Foto 26 di 48 Foto 27 di 48 Foto 28 di 48 Foto 29 di 48 Foto 30 di 48 Foto 31 di 48 Foto 32 di 48 Foto 33 di 48 Foto 34 di 48 Foto 35 di 48 Foto 36 di 48 Foto 37 di 48 Foto 38 di 48 Foto 39 di 48 Foto 40 di 48 Foto 41 di 48 Foto 42 di 48 Foto 43 di 48 Foto 44 di 48 Foto 45 di 48 Foto 46 di 48 Foto 47 di 48 Foto 48 di 48

Nella foto di copertina: l'indimenticato Tarcisio Vaghi