Gli eventi nel weekend dell'Epifania

Ecco tutti gli appuntamenti nel nostro territorio per il fine settimana dell'Epifania 2024.

Gli eventi nel Magentino-Abbiatense

Di seguito le inizitive organizzate tra il Magentino e l'Abbiatense.

MAGENTA-ARLUNO - Come da otto anni a questa parte, infatti, il Motoclub Arluno Racing Wikings ASD, in collaborazione con Motoclub «Storm of Helmets» di Boffalora sopra Ticino, Motoclub «Saturno» di Ossona, Motoclub «Diabhall» di Pogliano Milanese e il Motoclub di Magenta, ha organizzato l’iniziativa di beneficienza «Motobefana Benefica».

L’evento che consisterà in una sfilata dei motori dei motoclub, contornata da altri momenti di comunità e vicinanza, volti non solo a salutare le feste appena trascorse, ma anche a finanziare le associazioni che durante tutto l’anno si impegnano per fare del bene.

L’iniziativa avrà inizio alle 9 di domani, sabato 6 gennaio, in piazza Liberazione a Magenta, dove saranno distribuiti dolci (e non blocchi di carbone) ai bambini.

Da lì, dopo un saluto alle autorità presenti, partirà il «Moto giro», che giungerà in piazza Pozzobonelli ad Arluno. Ad attenderli, alle 11, ci saranno la «Moto benedizione» e un ricco assortimento di caramelle e dolciumi per i bimbi più buoni. Per i più grandi invece, le befane hanno riservato un aperitivo.

I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno interamente devoluti alle associazioni arlunesi.

ARLUNO - Domani, sabato 6 gennaio, alle 16, verrà messo in scena lo spettacolo «Lo Schiaccianoci», un classico di Natale che non smette mai di incantare e affascinare grandi e piccini, realizzato grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e alla Biblioteca e la cooperativa Gioco Fiaba. Quello che verrà rappresentato alla Sala della Comunità in corso Papa Giovanni XXIII 30, però non sarà il classico «Schiaccianoci», ma uno spettacolo interattivo e musicale, dove le note delle più famose orchestre musicali si uniranno alle tante magiche sorprese che attendono gli spettatori.

SEDRIANO - Domani, sabato 6 gennaio 2024, la Befana, a Sedriano, viene in sella a un risciò. Simpatica iniziativa quella organizzata dalla Pro loco di Sedriano per il periodo dell’Epifania per portare allegria e divertimento tra i bambini. Domani, sabato 5 gennaio 2024, dalle 10 alle 13, lungo la pista ciclabile che passa per via Magenta, via Pessina, via Mazzini e via De Amicis, ma anche in giro per il mercato, i sedrianesi potranno incontrare la Befana in persona in sella non alla sua tradizionale scopa ma su un mezzo tutto particolare.

OSSONA - Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 gennaio, andrà infatti in scena nel parterre di Villa Litta Modignani l’iniziativa «Aspettando la Befana», in cui la magica signora a cavallo della sua scopa distribuirà merende e calze piene di dolciumi ai piccoli ossonesi.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, il Moto Club Saturno e la Protezione Civile di Ossona. In caso di maltempo è previsto lo spostamento all’interno del palazzo comunale.

Gli appuntamenti continuano però anche nella giornata di domani 6 gennaio, con la grande tombolata dell’Epifania organizzata dalla parrocchia presso la Sala della Comunità di via Baracca. Un invito a tentare la fortuna in questo ultimo scampolo di festività.

-Tutto pronto per il concerto della band Gente in Comune. L’appuntamento con le canzoni in teatro «Latitudine periferie – Storie di vita vissuta» è per stasera, venerdì 5 gennaio, alle 21 nella sala della Comunità in via Baracca 8. Scritta e diretta da Sergio Garavaglia, l’opera sarà dedicata alla memoria di Enrica Zarinelli e Cinzia Ferrario, già impiegate dell’Ufficio anagrafe di Ossona. Serata a ingresso libero con donazione a favore della Parrocchia di San Cristoforo.

MARCALLO - Come ogni Epifania che si rispetti non poteva mancare anche quest’anno la Befana Cup Foxes organizzata dall’Us Marcallese. Giunto alla sua 25esima edizione, l’evento si terrà nelle giornate di domani, sabato 6 gennaio 2024 (dalle ore 9) e domenica 7 gennaio (dalle 10) al PalaMarcallo di via Donatore al sangue. Un weekend all’insegna dello sport che vedrà sfidarsi i giocatori della categoria Primi Calci per le annate 2015 e 2016. A contendersi il torneo saranno i giovanissimi di alcune squadre del territorio: Concordia Robecco, Acd Cornaredese, Ac Magenta, San Marco Calcio, Oratorio Magenta e ovviamente Us Marcallaese. Non resta dunque che augurare buona Befana e che vinca il migliore.

ROBECCO - Sale l'attesa per la tradizionale iniziativa dell'Epifania. Il Comune e la Pro Loco hanno dato appuntamento a tutte le famiglie con i loro bambini per la giornata di domani, sabato 6 gennaio 2024, a partire dalle 11.45 in piazza 21 luglio. L'invito per i più piccoli è quello di portare la propria calza per attendere l'arrivo della Befana. Sono previste tante caramelle e una sorpresa per tutti i partecipanti. Per ulterori informazioni visitare il sito www.prolocorobecco.org

ABBIATEGRASSO - Befana in moto. Il Moto club Abbiategrasso organizza moto-raduno. La Befana in moto sabato 6 gennaio ritrovo alle 8 in piazza Vittorio Veneto, partenza alle 9 per un tour per la città divertendosi.

-Hockey su ghiaccio: Domenica 7 gennaio alle 15 presso la pista da ghiaccio “Fly on Ice” sita in Piazzetta Garibaldi, si terrà una dimostrazione di hockey su ghiaccio con la partecipazione del portiere dalla Nazionale Italiana Davide Fadani e Luca Temporelli.

-In Cammino con la stella: con il Patrocinio della Città di Abbiategrasso, sabato 6 gennaio alle 16.30, ritorna In Cammino con la Sella. Il corteo si snoderà da Piazza San Pietro a Piazza Marconi, prenderanno parte il corpo Bandistico La Filarmonica, i pastori con la stella, la Natività, e per finire i tre Magi a cavallo. In Piazza Marconi dopo un breve saluto da parte delle Autorità, ci sarà una piccola merenda. ROSATE - Il comune di Rosate in collaborazione con gospel choir presenta "a ritmo dello Spirito" in programma venerdì 5 gennaio alle 21 presso la Chiesa parrocchiale S. Stefano Rosate. Spettacoli, musica e divertimento anche nel Legnanese e Castanese LEGNANO - Sabato 6 gennaio gli Artigiani del Borgo per la Pediatria dell’ospedale di Legnano: arriva con la Befana il bis dello spettacolo di danza figurata tratto dal "Libro della giungla" a cura della compagnia Orizon Danza. L'appuntamento è per le 11 nell'area accoglienza del nuovo ospedale. -Sempre sabato 6 gennaio torna il tradizionale Corteo dei Magi della parrocchia dell'Olmina. Il corteo partirà alle 14.30, per arrivare intorno alle 16 in oratorio, in tempo per la premiazione del concorso dei presepi; chiuderà la giornata il concerto dei cori parrocchiali in chiesa con inizio alle 16.30. PARABIAGO - Venerdì 5 gennaio «La Befana vien di notte...» con la Pro loco. L'appuntamento è alle 15.30 al Parco Crivelli. Protagonisti saranno i più piccoli, ai quali verranno dedicate diverse attività. Dai giochi all’intrattenimento alla merenda, passando per i momenti di spettacolo con «le befane di Arteritmica e la scuola delle befanine. CUGGIONO - Sabato 6 gennaio «Ciak si suona» il titolo del concerto dell’Epifania che chiuderà le iniziative delle festività natalizie, sabato alle 17.45 nella Sala della comunità di via Cicogna. Il concerto sarà tenuto da un’orchestra di recente formazione, l’Arc en ciel ensemble, che è un composito arcobaleno che raggruppa membri di corpi musicali dell’Altomilanese, appassionati delle sette note e sperimentati professionisti. L’esecuzione sarà basata su colonne sonore di celebri film con la contestuale proiezione di immagini sul grande schermo. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’ensemble, diretto dalla musicista Silvia Landonio, con Ecoistituto della Valle del Ticino, oratorio, Lions club Naviglio Grande, con il patrocinio del Comune. -Sempre sabato 6 gennaio arriva il presepe vivente e Befana in Villa. Nel pomeriggio dell’Epifania al Parco Annoni, dalle 15.30, Presepe vivente e Befana in Villa, a cura delle associazioni locali. DAIRAGO - Venerdì 5 gennaio la «Regina delle nevi» sbarca in aula consiliare con uno spettacolo. E’ in programma per le 16 nella sala consiliare del municipio lo spettacolo tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen, «La Regina delle nevi». Spettacolo che sarà curato dalla RadiceTimbrica Teatro e che coinvolgerà i bambini dai 4 ai 10 anni con le loro famiglie. La storia è quella di Gerda a Kay, due bambini legati da una profonda amicizia. Accesso libero. -Domenica 7 gennaio non è Epifania senza tombolata. L'appuntamento è fissato per le 15.30 al cinema dell’oratorio. Un’occasione per trascorrere alcune ore in allegria, sfidando la fortuna.

Appuntamento anche a Rho

RHO - Epifania all’insegna della tradizione sabato 6 gennaio nel centro cittadino. Dalle 10 alle 12.30, in piazza San Vittore, tornerà la Befana del Vigile, appuntamento immancabile con il Vespa Club, la Protezione civile e gli agenti della Polizia Locale. La vecchina con cappellaccio e scopa raccoglierà pacchi dono da distribuire poi alle famiglie in difficoltà con l’aiuto della Caritas: la richiesta riguarda giocattoli, libri per bambini, materiale scolastico, ma anche prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Il Vespa Club esporrà modelli Vespa degli anni Cinquanta e Sessanta.

La Befana del Vigile è stata una tradizione diffusa in molti Comandi della polizia nelle grandi città. E’ nata nel dopoguerra per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi ed allo stesso tempo per riconoscere l'impegno dei vigili al servizio della città. Il Comune fa appello alla generosità dei rhodensi che potranno dare un contributo con il loro pacco dono.