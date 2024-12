Sempre più ricco il Campaccio Cross Country di San Giorgio su Legnano che ha saputo conservare gli elementi di qualità della tradizione ed andare al passo con i tempi, nel segno dell’innovazione, dell’inclusione e della sostenibilità.

Il Campaccio raddoppia con nuove gare in programma

Giunto alla 68^ edizione, Campaccio Cross Country, evento Gold del circuito Cross Country Tour World Athletics. organizzato da Us Sangiorgese con la forte collaborazione del Comune di San Giorgio Su Legnano, raddoppia il suo palinsesto, trasformando la giornata di domenica 5 gennaio in un’occasione per assistere a nuove gare e al traguardo più importante, quello dell’inclusione.

Domenica 5 gennaio – mattino. Gare e presentazione top runner

La giornata è dedicata a tutti, grazie alla possibilità di partecipare a tutti gli eventi, essendo questi a carattere non competitivo. Primo start alle ore 10 per Corri coi campioni, la Charity Run 5km non competitiva aperta a tutti che offre la possibilità di correre fianco a fianco con alcuni protagonisti del Campaccio internazionale.

Il Nordic walking Sangiorgese

Lo start successivo è un invito anche a chi voglia cimentarsi con una disciplina differente della corsa ma altrettanto coinvolgente, al via alle 10.45 il 4° Nordic Walking Sangiorgese 5k powered by LTC, il nordic walking è un gesto tecnico che può essere assimilato ad una camminata veloce che comprende elementi della tecnica di marcia, prevede l'uso di braccia e bastoncini e, proprio per questo, diventa un allenamento completo.

Intorno alle 11.45 partiranno le gare del chilometro inclusivo che vede coinvolti anche gli atleti del team Italia FISDIR, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Sarà il PalaBertelli ad ospitare, il giorno 5 alle ore 11.00, la conferenza di presentazione delle stelle dell’atletica che si daranno battaglia lunedì 6 gennaio, per conquistare un posto nell’albo d’oro del 68° Campaccio.

Domenica 5 gennaio – pomeriggio. Convegno tecnico

Sempre al PalaBertelli, alle ore 16.00, si svolgerà il tradizionale convegno tecnico, dal titolo “Run like Hell: estremi climatici e prestazione di endurance”, la cui introduzione e moderazione è affidata al Direttore Tecnico FIDAL Antonio La Torre. La partecipazione è aperta a tutti, tecnici e appassionati a qualsivoglia titolo. Con la frequenza, i tecnici FIDAL acquisiscono 0,5 crediti formativi. Iscrizioni via e-mail: info@campaccio.it.

Scaletta interventi

Ore 16.10: L’effetto dello stress termico sulla prestazione durante World Athletics Championships. Relatore Paolo Emilio Adami, Head of Medical Operations - World Athletics

Ore 16.35: Olimpiadi nel microonde - dati e sfide dello sport in un mondo che si scalda. Relatori Marco Tengattini, Performance Developer – FIDAL e Giuseppe Giambrone, On Tuscany Camp Head Coach.

Ore 17.10: Condizioni ambientali e test di valutazione degli atleti di endurance. Relatore Andrea Bosio, Responsabile della Ricerca e Tecnico - Sport Service MAPEI.

Ore 17.35: Dalle ondate di calore agli inquinanti atmosferici: perché gli atleti dovranno adattarsi a un nuovo clima. Relatori Sofia Farina, Fisica dell'atmosfera e comunicatrice scientifica - Univ. Degli Studi di Trento e Francesco Puppi, Fisico della materia e atleta POW.

Ore 18.10: Conclusioni

Lunedì 6 gennaio, mattino

Il Campaccio, nella sua versione classica, sarà, come da tradizione, lunedì 6 gennaio 2025 quando si disputeranno le gare Master, Giovanili e Internazionali che porteranno a circa 2mila presenze.

I primi a partire saranno gli atleti SM35, SM40 e SM45 alle ore 9.00, seguiranno gli SM50 e SM55 alle 9.30, gli SM60 e oltre alle 10.10. La mattinata degli atleti master si chiude con le donne, da SF35 e oltre che avranno il via alle 10.50. In tutte le categorie sono inseriti anche gli atleti in possesso di Runcard.

Al termine delle categorie master, si sfideranno le Ragazze (11.30), i Ragazzi (11.40), le Cadette (11.50), i Cadetti (12.05), gli Esordienti M/F (12.20), le Allieve (12.30) e gli Allievi (13.00).

Lunedì 6 gennaio, pomeriggio

Il pomeriggio sarà aperto dai Jun M internaz. (13.25) cui seguiranno le gare più attese, quelle dei grandi campioni Jun/Pro/Sen F internaz. (14.05) Sen/Pro M Internaz. che avrà il via alle 14.35. Chiuderanno le gare il Cross Corto JPS F e M, rispettivamente con start alle 15.20 e 15.40.

Da questa edizione, le gare del Campaccio saranno riconosciute ufficialmente come FISDIR, pertanto alle gare di lunedì 6 gennaio parteciperanno alcuni atleti del team Italia FISDIR.

Domenica 12 gennaio

Altra novità è rappresentata dai Campionati Regionali CSI Lombardia (tutte le categorie, gare Open per tesserati FIDAL) che si svolgeranno a partire dalle 9.30 di domenica 12 gennaio.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire alla società organizzatrice non oltre il giorno 31 dicembre 2024 tramite le seguenti modalità:

- Online, tramite il sito - CLICCA QUI;

- Inviando una e-mail all’indirizzo campaccio@evodata.it indicando: nome, cognome, società numero tessera Fidal, anno di nascita e codice società, oltre alla prova di avvenuto pagamento.

Le iscrizioni di gruppi dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:

- Online, tramite il sito - CLICCA QUI, attraverso apposita procedura di aggiunta di atleti nel processo di iscrizione;

- Inviando il file excel scaricabile qui a campaccio@evodata.it unitamente a copia del bonifico per il saldo iscrizioni.

Modalità di pagamento:

- Bonifico Bancario: a IBAN IT40L0840433720000000303068 della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate intestato a Unione Sportiva Sangiorgese, inserendo come causale “Iscrizione 67° Campaccio” e proprio Nome e Cognome;

- Carta di credito: seguendo le procedure previste su endu.net