Vicesindaco si dimette a meno di due mesi dal voto

Vicesindaco di Cerro Maggiore, dimissioni improvvise.

Vicesindaco lascia la Giunta e il Consiglio

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Antonio Foderaro, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Patrimonio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Cerro Maggiore, si è infatti dimesso da ogni incarico e carica. In queste ore Foderaro, esponente di Forza Italia, ha infatti protocollato il suo addio alla Giunta guidata dal sindaco Nuccia Berra che, da cinque anni, è sostenuta dalla maggioranza formata da Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia con la quale il primo cittadino da mesi ha già confermato la sua ricandidatura. Un saluto a meno di due mesi dalle elezioni comunali in quanto a Cerro, il 14 e 15 maggio 2023, ci saranno le elezioni comunali.

I motivi delle dimissioni

Interpellato sulla questione, Foderaro parla di motivi lavorativi e familiari alla base della sua decisione di salutare la squadra di governo e il Consiglio comunale: "Mi sono dimesso da tutte le cariche - spiega l'ex vicesindaco - Il problema è molto semplice: la decisione è stata molto sofferta ma sto vivendo un grosso problema a livello lavorativo. Ho un'attività con dipendenti, dal 2022 la situazione lavorativa non è facile, il lavoro è tanto e non riesco più a gestire il tutto. Ho tirato fino all'ultimo, portando il nuovo Pgt ossia il Piano di governo del territorio in Commissione urbanistica, un lavoro importante che ha impegnato risorse per due anni". Ma perchè non aspettare la fine della legislatura? "Il problema, come detto, riguarda il lavoro ma anche qualche problema familiare" afferma Foderaro.

In tanti sospettavano (e sospettano) che le dimissioni vi siano problemi con l'attuale maggioranza: "Non c'è nulla di politico nè con la maggioranza - replica Foderaro - Fossi stato in pensione sarei rimasto ma ho una grossa attività lavorativa da portare avanti". Quindi nessuna problema con la squadra di governo? Ci sarà alle imminenti elezioni comunali? "La politica va bene, non c'è stato nessun problema - risponde Foderaro - I feedback ricevuti in questi mesi ci chiedono, e mi chiedono, di ripresentarci alle elezioni amministrative. Anche personalmente. Se ci sarò? Direi di no, magari potrò tornare alla politica una volta che sarò in pensione".