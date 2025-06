Ex discarica, la maggioranza: "Il Pd chiede le dimissioni della Giunta? Sbagliano e nascondono gli orrori del passato"

Ex discarica di Cerro Maggiore, la maggioranza replica al Partito democratico.

Ex discarica, la maggioranza contro il Pd

"In questi giorni si moltiplicano gli attacchi diretti e personali a membri dell'Amministrazione e, più in generale al nostro gruppo. Questo modo di far politica, vecchio e sbagliato, punta a destabilizzare il sistema, cercando visibilità momentanea, per far dimenticare gli orrori del recente passato". Così la maggioranza al governo di Cerro Maggiore replica al Partito democratico che aveva chiesto le dimissioni della Giunta che punta al nuovo progetto di riempimento con rocce e terre da scavo e fanghi agricoli dell’ex Polo Baraggia.

Un progetto che non piace al rinato Comitato No Discarica così come al Pd che aveva chiesto alla Giunta comunale di indire un referendum per fare scegliere alla popolazione.

E il Pd aveva poi chiesto alla Giunta comunale di dimettersi.

Richieste che la maggioranza respinge: "Evidentemente in difficoltà, il Partito democratico si dimentica i contenuti e, soprattutto, l'inerzia dei suoi assessori nel recente passato - ribattono dalla maggioranza composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia - Ci chiediamo dov'erano Donato Barbano ed il Pd nel 2009 quando fu chiuso l'Accordo di programma? Erano in silenzio a sostenere quell'Amministrazione?E dov'era Barbano quando il Comune di Cerro venne commissariato dal Prefetto per le gravi divisioni della maggioranza dovute anche alla discutibile gestione della farmacia comunale?».

"Non vogliamo dar loro visibilità"

Dalla maggioranza concludono: "Molte sarebbero le domande che vorremmo fare a Barbano e, più in generale, al Pd, ma non vogliamo dar loro visibilità, perché il loro operato già li rappresenta, anche se un dubbio ci sfiora: non è che questa polemica serva a coprire la commissione d'inchiesta che vuole far luce sulla chiusura dell'Accordo di programma? Se l'intento del Pd fosse quello di affossare sul nascere la commissione d'inchiesta, a loro rispondiamo come avrebbe fatto Matteo Renzi: 'Stia sereno il segretario del Partito Democratico Barbano che il lavoro della commissione andrà avanti e tra poche settimane tutto sarà più chiaro'".