Ex discarica: "Un'occasione mancata per il dialogo e il bene comune"

Ex discarica di Cerro Maggiore, interviene anche Alleanza Verdi e Sinistra.

"Un'occasione mancata per il dialogo e il bene comune". Così Alleanza Verdi e Sinistra interviene sulla questione dell'ex discarica di Cerro Maggiore: da una parte c'è l'Amministrazione comunale cerrese che punta su un progetto di "riqualificazione ambientale" per conferire nell'ex Polo Baraggia nuovi materiali quali terre e rocce da scavo e fanghi agricoli, progetto osteggiato dal Comitato No Discarica che ha presentato 7 progetti alternativi arrivando a chiedere le dimissioni della Giunta comunale. "Nel Consiglio comunale aperto di lunedì 9 giugno 2025 si sarebbe dovuto aprire un dialogo costruttivo

tra la cittadinanza cerrese e l’Amministrazione comunale sul tema - afferma Rosanna Pontani, Coordinatrice Sinistra Italiana Circolo Alto Milanese -

Il comitato, animato da uno spirito di collaborazione, ha presentato sette proposte concrete e sostenibili, finalizzate a migliorare l’unico progetto prodotto dalla maggioranza in sette anni di governo. Questo progetto, lo ricordiamo, prevede il conferimento di materiali appartenenti alle

tabelle A o B, classificati come rifiuti. Tuttavia, anziché accogliere e discutere tali proposte in modo trasparente, la maggioranza ha scelto di demandare ogni decisione al proprietario della discarica, che sarà quindi libero di valutare (o

ignorare) eventuali modifiche. Riportiamo di seguito alcune delle proposte protocollate dal comitato, che riteniamo valide, innovative e meritevoli di progettazione: installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della fossa, sistema di accumulo energetico tramite pompaggio idroelettrico, realizzazione di uno stoccaggio energetico basato su batterie, fitorisanamento con piante iperaccumulatrici, forestazione leggera con aree verdi fruibili e installazioni artistiche".

"Solidarietà ai cittadini"

"Ancora una volta assistiamo a una politica che si piega agli interessi privati, dimenticando che la salute dei cittadini è un bene pubblico e non può essere delegata ad alcun soggetto privato - prosegue Pontani - Siamo convinti che il futuro dell’area Ex Baraggia debba essere deciso nell’interesse della

collettività e non sulla base di logiche speculative. Troppe volte abbiamo sentito evocare il 'bene dei cittadini', mentre nei fatti la politica ha favorito interessi lontani da questo principio. Diciamo basta alla mancanza di etica politica e denunciamo questa mancanza di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale oltre al fatto che anche il controllo

deve rimanere nelle mani del pubblico e non demandato al privato. Non possiamo dimenticare le lotte degli anni ’90 che portarono alla chiusura della discarica. Oggi, una politica sorda e priva di visione tenta di riaprirla.

Come Alleanza Verdi e Sinistra, esprimiamo solidarietà ai cittadini cerresi e cantalupesi e al Comitato, per l’assenza di risposte politiche su un tema così sentito e rilevante per la comunità e appoggeremo le iniziative che il comitato intenderà proporre. Sosteniamo e appoggiamo il comitato per l’impegno profuso nella difesa del bene comune. Ribadiamo che, ieri come oggi, le nostre idee sono dalla parte della cittadinanza. Continueremo a sostenere chi si impegna con coraggio per l’ambiente, la salute e la giustizia sociale".