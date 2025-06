Cerro Maggiore e U.S. Legnanese ricordano Marco Gianazza

Avvocato di Cerro Maggiore, è rimasto vittima di un incidente a Legnano.

È Marco Gianazza la vittima dell’incidente avvenuto ieri, venerdì 27 giugno, nel tardo pomeriggio a Legnano. La moto su cui viaggiava l’uomo, 56 anni di Cerro Maggiore, è rimasta coinvolta in uno schianto che ha coinvolto altre tre auto. Gianazza, di professione avvocato, sposato e con due figli, abitava con la famiglia a Cerro Maggiore e prima a San Vittore Olona.

Gianazza era anche attivo tra le fila dell’U.S. Legnanese 1913 che così lo ricorda:

"La U.S. Legnanese 1913 piange la scomparsa dell’avv. Marco Gianazza, amico, socio e tesserato da molti anni. Marco era l’anima del “Gruppo Tour”, punto di riferimento per gli amici che, ogni domenica mattina, si ritrovava per condividere la passione per la bicicletta con spirito di amicizia.

La sua scomparsa improvvisa ci lascia sgomenti. Il suo ricordo rimarrà inciso nelle nostre uscite, nei racconti, nei pensieri condivisi durante e dopo ogni pedalata.

Esprimiamo il nostro cordoglio e ci uniamo al dolore di moglie e figli e del fratello Andrea, anche lui per anni parte del mondo U.S. Legnanese".