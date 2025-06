Giuliana Sgrena: "No alla propaganda di guerra, siate sempre liberi"

Giuliana Sgrena, la nota giornalista inviata di guerra 20 anni fa rapita in Iraq, ospite a Cerro Maggiore fa il punto sulla situazione del giornalismo italiano e internazionale.

Giuliana Sgrena, 20 anni fa il rapimento in Iraq

Vent'anni fa il suo sequestro in Iraq, terra nella quale era al lavoro come inviata di guerra, lavoro che ha svolto in prima linea per 30 anni; a farle da scudo con il suo corpo, morendo, l'agente dei servizi segreti Nicola Calipari, colpito e ucciso dai proiettili degli americani, vicenda diventata poi anche un film, "Il Nibbio", uscito in questi mesi.

Lei è Giuliana Sgrena, famosa giornalista italiana. La sera di martedì 24 giugno 2025 è stata ospite al Chiostro solidale, per presentare il suo nuovo libro "Me la sono andata a cercare" per una serata a cura dell’Anpi Cerro e Chiostro solidale.

Un libro che raccoglie i suoi 30 anni nei maggiori conflitti del mondo: dall’Algeria all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan, dalla Siria all’Eritrea. Lei ad aver raccontato come i famosi interventi di "pacekeeping" dei paesi occidentali si sono "risolti poi in fallimenti e fughe precipitose", lei ad esporsi in prima persona "per svelare le grandi falsificazioni dei governi e dei giornalisti embedded (nota: quelli al seguito degli eserciti, dai quali ricevono "veline" e che hanno quindi l'esercito come unica fonte di informazione)».

Un libro che ricorda anche colleghi quali Ilaria Alpi e Grazia Cutuli.

Abbiamo parlato a con lei del mondo dell’informazione attuale.

L'intervista

"Me la sono andata a cercare". Un titolo forte...

"In questi 20 anni dal mio rapimento sono stata un po’ perseguitata da accuse. Da una parte di essere stata la causa della morte di Calipari, dall’altra di essermela andata a cercare. In queste due decadi ho dovuto fare il conto della mia vita dopo il rapimento: per le accuse sulla morte di Calipari, non sono stata io a sparargli ma sicuramente ho dei sensi di colpa molto forti e non ho mai potuto essere felice di essere libera, per l’essermela andata a cercare prima mi difendevo dicendo che era il mio lavoro ma ripercorrendo tutti i viaggi che ho fatto nei luoghi di guerra mi sono resa conto che più volte ho rischiato, ma ho rischiato semplicemente per fare il mio lavoro. E allora ho deciso di rivendicare il fatto che io me la sono andata a cercare. E forse in Iraq meno che negli altri posti"

"In questi 20 anni dal mio rapimento sono stata un po’ perseguitata da accuse. Da una parte di essere stata la causa della morte di Calipari, dall’altra di essermela andata a cercare. In queste due decadi ho dovuto fare il conto della mia vita dopo il rapimento: per le accuse sulla morte di Calipari, non sono stata io a sparargli ma sicuramente ho dei sensi di colpa molto forti e non ho mai potuto essere felice di essere libera, per l’essermela andata a cercare prima mi difendevo dicendo che era il mio lavoro ma ripercorrendo tutti i viaggi che ho fatto nei luoghi di guerra mi sono resa conto che più volte ho rischiato, ma ho rischiato semplicemente per fare il mio lavoro. E allora ho deciso di rivendicare il fatto che io me la sono andata a cercare. E forse in Iraq meno che negli altri posti" Di guerre ne ha viste molte. La narrazione non sempre è fedele alla realtà. In questi giorni l’attacco all’Iran..

"Nessun paese dovrebbe avere la bomba atomica. Israele, che possiede armi atomiche, può decidere se l’Iran le può avere o no? Bombe atomiche le ha il Pakistan, l’India e altri Paesi, dovremmo cercare una soluzione per eliminare tutte le armi nucleari e non per distinguere un paese sì e un paese no".