"Vandali, schiamazzi e rifiuti abbandonati: ora parlatene coi cittadini"

Sicurezza e controllo del territorio, strumenti e azioni da adottare e prospettive future: questi gli argomenti che hanno portato i tre gruppi di opposizione Siamo Sedriano e Roveda, Rilanciamo Sedriano e Noi con Sedriano e Roveda a richiedere la convocazione di un Consiglio comunale aperto ai cittadini.

Sicurezza: la richiesta delle opposizioni

Hanno affermato i consiglieri Donatella Barini, Elisabetta Filistad, Massimiliana Marazzini e Alfredo Celeste:

"Si tratta di un tema delicato e particolare e, soprattutto, sempre all’ordine del giorno. Ma le situazioni continue di vandalismi, molestie e schiamazzi notturni, come anche l’abbandono selvaggio di rifiuti in giro per il paese, oltre che i trascorsi episodi di delinquenza abituale che si sono verificati recentemente, necessitano di un approfondimento e di una ricerca di soluzioni".

"Così la cittadinanza può esprimere la propria idea"

Da qui la decisione di richiedere un Consiglio comunale che veda la partecipazione anche dei cittadini, affinché possano esprimere le loro opinioni e porre le domande all’Amministrazione.

Hanno continuato dai tre gruppi di minoranza:

"Non è un’azione contro la maggioranza. È un modo per dare l’opportunità ai cittadini di dire la loro e magari di dare anche dei consigli. Infatti è giusto che la cittadinanza possa esprimere il proprio parere anche per aiutare l’Amministrazione comunale nella gestione difficile dell’ordine pubblico".