Conclusi i lavori del Progetto Spugna

«Giovedì scorso, insieme all'assessore ai Lavori pubblici Mariaelena Caon, ho effettuato un sopralluogo all'Area Spugna, presso l’area feste e il parco Generale Dalla Chiesa, dove Cap ha completato i lavori di sua spettanza», annuncia il sindaco di Sedriano Marco Re.

«Le vasche già funzionano da tempo, alleggerendo la portata dei condotti della fognatura, in quanto disperdono nel terreno le acque piovane dei parcheggi di via Rogerio da Sedriano che prima finivano in fognatura, nel punto più critico del paese, dal punto di vista idraulico, vale a dire il semaforo all’incrocio tra via Fagnani e via De Amicis – spiega il primo cittadino - Le vasche sono state recintate e piantumate. Avranno un'importante funzione ecologica, in quanto si trovano nel punto più stretto che mette in comunicazione due grandi aree del nostro paese incluse nel Parco Agricolo Sud Milano. Le vasche verranno naturalizzate in modo da creare l'habitat per le api e per gli insetti impollinatori. Città Metropolitana darà a breve indicazioni per la loro gestione, in modo da massimizzare il risultato per l'ambiente».