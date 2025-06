Serata ricca di emozioni Al palazzetto dello Sport di Sedriano. Le ragazze del corso di pole dance, capitanate e guidate dalla loro istruttrice Gloria Solano, si sono esibite in un mix di brani di diverso genere spaziando da Ludovico Einaudi a Rythm is a dancer.

La pole dance dà spettacolo al Palazzetto dello sport

Hanno eseguito coreografie di assoli sul palo ed anche in Double (due atlete sulla pertica ) arricchendo il tutto con elementi di acrobatica a terra e movenze rubate alla danza.

La Pole è una disciplina faticosa ma che regala tantissime soddisfazioni. Il gruppo delle pole dancers del palasport è molto vario. Frequentano il corso ragazze dai 16 anni ai 59 anni. Il gruppo è molto affiatato e lo si è notato tanto durante lo show che ha lasciato tutti i presenti letteralmente a bocca aperta. La sincronia dei movimenti e l'eleganza non era per nulla scontata ne' garantita considerando anche le alte temperature in sala. Nonostante il grande caldo, le pole dancers hanno portato a termine uno spettacolo incredibilmente dinamico ed accattivante chiudendo con una costruzione umana su 2 pedane rappresentante il Cuore della Pole Dance.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Le polers continueranno ad allenarsi anche nelle prossime settimane fino a fine luglio, poi pausa estiva ed i corsi riprenderanno a settembre con l'inserimento di nuovi orari.