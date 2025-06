In 250 alla «Camminata del cuore» del Gruppo missionario

Circa 250 persone hanno partecipato domenica mattina alla tradizionale «Camminata del cuore» organizzata dal Gruppo missionario «Insieme si può» di Sedriano, giunta all’ottava edizione. Una giornata di sport, solidarietà e divertimento, che ha coinvolto grandi e piccoli nei due percorsi previsti, uno da 8,5 chilometri e uno da 5 chilometri, partiti entrambi dalla piazza della Chiesa.

L'iniziativa solidale

L’iniziativa ha un nobile scopo, che «consiste nel far operare un bambino malato di cuore che vive in Camerun. L'intervento costa 6mila euro – spiega la presidente del Gruppo missionario Anna Lisa Bergamaschi - Noi ogni anno con la Camminata del cuore e le bomboniere equo solidali riusciamo a garantire un intervento. Dopo ci viene mandata la cartella sanitaria e ci viene inviata la foto del bambino. Quello che ci piace come gruppo è che tutta la comunità, sia parrocchiale che civile, collabora con noi per permettere questo intervento e ci piace quindi pensare che il cuore di questo bimbo è formato da tanti volti che rappresentano la comunità di Sedriano e non solo, perché questa camminata è stata propagandata in alcuni gruppi anche fuori città che partecipano e ci seguono da tanti anni. Il numero di persone è stato di 248».

Lo spirito che anima la camminata

Quello di domenica mattina è stato quindi «un bel momento, perché non si cammina giusto per qualcosa di fisico ma si cammina per far battere il cuore di un altro di un bimbo e questa è la cosa più bella – prosegue Anna Lisa Bergamaschi - Si percepisce proprio nella camminata che c'è questo spirito non agonistico, ma uno spirito d'amore, uno spirito di cuore». Il risultato sperato è stato raggiunto: «Anche quest'anno con la camminata e con le bomboniere riusciamo a garantire l'intervento a un bimbo. I bimbi vengono operati in Camerun e poi c'è tutta la degenza perché la sanità in Africa non è gratuita, bisogna pagare tutto, ecco perché il costo è di 6mila euro».

Il grazie dell'Amministrazione

Un’iniziativa sentita e partecipata. «Bravissimi i volontari del Gruppo missionario per l'attività che conducono a favore delle comunità più sfortunate», commenta il sindaco Marco Re. Domenica a portare il saluto dell'Amministrazione è stata la vicepresidente del Consiglio comunale Laura Saracchi: «Unire il passo al cuore, la comunità alla solidarietà. Il cuore che il Gruppo missionario ha messo in movimento è il simbolo di quello che ci unisce – ha affermato - Camminare insieme è un atto di comunità, è condividere uno spazio, un tempo e un’intenzione. Nella marcia del cuore non hanno contato i chilometri percorsi e il cronometro ma il valore del gesto collettivo, la solidarietà che non conosce tempo e distanze. Condividere la fatica, il respiro e la strada ci ha reso, passo dopo passo, più vicini. Grazie al Gruppo missionario».