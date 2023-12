Il sindaco Gilles Ielo si ricandida: "Valorizzeremo ogni parte del paese"

Il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo si ricandida per le elezioni comunali 2024. Al via la sua presentazione itinerante per il paese.

Gilles Ielo punta al bis, i progetti

Un "comizio itinerante". E' quello scelto da Gilles Ielo, sindaco di Rescaldina che ha annunciato la sua ricandidatura con la lista Vivere Rescaldina per le elezioni comunali 2024 dove tenterà la riconferma per il secondo mandato. La mattina di oggi, sabato 2 dicembre, Ielo ha fatto diverse tappe in paese per ripresentarsi ai concittadini ed illustrare le sue idee: "Vogliamo creare un programma condiviso con i cittadini e andremo a valorizzare ogni parte del paese" ha sottolineato Ielo. Desidero ripropormi alla guida del paese attraverso un percorso in cui ogni cittadino possa partecipare, per mettermi al servizio della nostra comunità, della quale conosce ed apprezzo l'enorme ricchezza umana di inestimabile valore, che si manifesta sempre nelle realtà sociali, professionali, scolastiche e culturali - ha spiegato Ielo ai cittadini, ricordano i suoi 10 anni da consigliere tra opposizione e maggioranza e il suo primo mandato da sindaco. E ha aggiunto: "Il rapporto diretto con le persone, il senso di responsabilità e l'onestà sono i valori su cui ho basato il mio lavoro e che da sempre caratterizzano la nostra lista Vivere Rescaldina. Molti i traguardi raggiunti e ancora tante le idee e lavori da portare a compimento. In questi 5 anni ho avuto modo di ampliare le mie competenze anche a livello sovracomunale; nel 2021 sono stato eletto Presidente della Commissione economica e lavoro dai 22 sindaci dei Comuni dell'Altomilanese e ho sempre partecipato attivamente a tutte le discussioni in materia di legalità, ambiente, salute, istruzione, cultura e parchi".

Le prossime tappe

Dopo il "Comizio itinerante" di questa mattina, Ielo ha annunciato i prossimi impegni verso le elezioni: da gennaio ad aprile 2024 la comunità è invitata a farsi avanti per partecipare alla costruzione del programma elettorale e della squadra, a maggio 2024 ci sarà la presentazione del programma e della lista, l'1 giugno 2024 sarà annunciata la nuova Giunta in caso di vittoria. Si voterà il 9 giugno 2024.