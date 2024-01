Luca Perotta candidato del centrodestra: "Rescaldina rifiorisce"

Luca Perotta, candidato del centrodestra con anche lista civica, pronto alla corsa.

Luca Perotta guiderà centrodestra e civica

"Rescaldina rifiorisce". Questo lo slogan scelto da Luca Perotta, fiorista del paese, candidato sindaco del centrodestra unito e di una formazione civica, presentato ieri in piazza. Lui a guidare l'alleanza denominata "Cambia Rescaldina" che vede uniti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e la lista civica "Nel cuore Rescaldina". Presenti i rappresentanti delle varie forze della compagine così come Maira Cacucci, assessore regionale di Fratelli d'Italia (Perotta è il compagno della madre) e l'ex sindaco Paolo Magistrali, una delle "anime" della lista.

I progetti del candidato

"Sono contento di essere stato scelto come candidato - ha affermato Perotta - Mi prenderò carico di questa responsabilità, felice del gruppo che si è creato e che stia viaggiando unito andando a cancellare quegli errori che negli scorsi anni hanno portato alla vittoria dell'attuale maggioranza Vivere Rescaldina. Sono un commerciante da molti anni e so cosa sentono i cittadini, che sono insoddisfatti e si sentono abbandonati dal Comune. E noi vogliamo cambiare le cose: non con grossi progetti ma con le piccole cose quotidiane". Già individuate le priorità: "Viabilità, manutenzione e sicurezza - ha annunciato Perotta - Quindi sistemare le strade e cercare di manutenere quei luoghi pubblici oggi abbandonati, no a una Rescaldina dormitorio ma con eventi e novità. La sicurezza è un altro tema che è mancato in questi anni: nel caso ci insediassimo, sarà la prima cosa che affronteremo per far vivere bene i cittadini in ogni posto del paese, partendo dai boschi al centro cittadino".

Gli altri schieramenti

In campo è già ufficiale la presenza del sindaco uscente Gilles Ielo che, alla guida della lista Vivere Rescaldina, cerca la conferma dopo il primo mandato; altro candidato sindaco è Tommaso Mauro De Candia che, dopo essere stato candidato nel 2014 nella lista di Forza Nuova, ora è capo di una civica.