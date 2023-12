Elezioni, De Candia si candida a sindaco

Elezioni comunali 2024 a Rescaldina: spunta un altro candidato sindaco.

Elezioni comunali, De Candia in campo con lista civica

"De Candia-Sindaco Rescaldina 2024". Questo il nome della lista del candidato sindaco Tommaso Mauro De Candia in vista delle elezioni comunali 2024 in programma a Rescaldina. De Candia, imprenditore, giù candidato alle comunali del 2014 nella lista di Forza Nuova, oggi punta al civismo: "Non voglio inserirmi in nessun partito politico a livello nazionale; non voglio che ciò che dico o faccio venga influenzato dai comportamenti di chi ci governa. A me interessa Rescaldina e voglio occuparmi del mio paese, per questo miro a propormi a livello civico: credo infatti che in questa cittadina serva una persona non politicizzata che pensi al bene dei cittadini".

I progetti

Alcuni progetti di De Candia sono assolutamente ambiziosi: "Nello sport promuoveremo investimento per l'Asd Rescaldinese calcio e la realizzazione di uno stadio, per lo sviluppo puntiamo al coinvolgimento di investitori privati per recuperare immobili in stato di abbandono e promuoveremo la realizzazione di un ospedale e Pronto soccorso, per la cultura realizzazione di un cinema-teatro comunale dove ospitare eventi culturali di vario genere. E ancora: "Per la viabilità riprogettazione di piste ciclabii e marciapiedi, eliminazione barriere architettoniche dai marciapiedi, ripristino del doppio senso di marcia sulle vie Pellico, Restelli e Della Libertà; per l'igiene urbana semplificazione del sistema di raccolta rifiuti con eliminazione del chip dal sacco dell'indifferenziata, per il lavoro apertura di uno Sportello comunale per mettere in contatto aziende locali e cittadini in cerca di occupazione e per il turismo realizzazione di una campagna pubblicitaria per la promozione del territorio sponsorizzata da aziende locali, valorizzazione dei boschi circostanti Rescaldina mediante la realizzazione di percorsi pedonali-ciclabili, aree pic-nic e ricreative-sportive