Gilles Ielo si ricandida sindaco per tentare il bis

Gilles Ielo si ricandida a sindaco di Rescaldina.

Gilles Ielo tenta il bis

Aveva già annunciato la sua disponibilità, ora arriva la conferma: Gilles Ielo, attuale sindaco di Rescaldina, si ricandiderà per cercare di essere rieletto alla guida del paese alle elezioni comunali del 2024. Ielo, esponente della lista di maggioranza Vivere Rescaldina., è infatti al suo primo mandato e tenterà il bis per completare le opere e i progetti avviati.

La presentazione

Ielo si presenterà ufficialmente alla cittadinanza sabato 2 dicembre 2023:con un "comizio itinerante": si partirà alle 10 in piazza a Rescalda, per proseguire

alle 10.45 all’angolo tra via Pontida e via Sant’Ambrogio nell’Oltresaronnese, e si concluderà con un aperitivo in piazza Chiesa a Rescaldina alle 11.30

Nei tre diversi momenti Ielo risponderà alle domande di tre intervistatori

d’eccezione, "che sono riferimenti importanti per i territori in cui vivono e presenterà le ragioni di questa nuova candidatura" spiegano da Vivere Rescaldina. "La scelta di un comizio 'lungo le vie del paese' è una prima volta per Rescaldina e sottolinea come, l’attenzione dell’Amministrazione di Ielo e di

Vivere Rescaldina sia rivolta a tutto il nostro territorio con le sue specificità.

Non intendiamo 'fermarci la dove siamo arrivati'(Pitagora)" affermano dalla lista.